BUY JUPITER lâche « Surge », une déflagration brute avant la sortie de « EARTH »

Le groupe lyonnais BUY JUPITER revient aujourd’hui avec « Surge », un nouveau single percutant accompagné de son clip. Extrait de leur prochain album « EARTH », attendu le 15 mai, ce titre marque un virage aussi radical qu’assumé dans leur approche.

Connus pour leurs compositions progressives et leurs structures complexes, les musiciens prennent ici tout le monde à contre-pied. En seulement deux minutes trente, BUY JUPITER délivre un morceau frontal, sans détour ni fioriture, une véritable claque sonore. Une intensité qui évoque par moments la violence de Nostromo ou l’efficacité implacable de Despised Icon, tout en conservant cette identité singulière qui fait leur force. Plus qu’une rupture, « Surge » s’impose comme une évolution naturelle, celle d’un groupe capable de se réinventer sans renier son ADN.

Le clip suit cette même logique d’impact immédiat. Réalisé en interne par le groupe dans leur studio de répétition, il abandonne toute mise en scène sophistiquée pour se concentrer sur l’essentiel, l’énergie brute. Des images d’événements telluriques et cosmiques viennent renforcer la puissance du morceau, créant une expérience visuelle viscérale en parfaite adéquation avec la musique.

Avec ce nouveau single, BUY JUPITER prouve une fois encore qu’il refuse de se laisser enfermer dans une case. « Surge » agit comme une parenthèse explosive dans une discographie déjà riche, démontrant que le groupe maîtrise aussi bien la finesse des constructions progressives que la brutalité la plus directe.

Fondé en 2013, BUY JUPITER s’est construit autour d’un univers conceptuel inspiré par l’œuvre de Isaac Asimov. Sa trilogie jovienne, composée de « Departure » (2016), « Crossworlds » (2017) et « Eclipse » (2019), racontait l’histoire de travailleurs exploitant Jupiter, contraints à l’exil dans l’espace. Avec « EARTH », le groupe poursuit cette narration ambitieuse en explorant l’arrivée de ces exilés sur Terre et les conséquences de leur présence, entre domination et libération de l’humanité.

Dans cette continuité, chaque morceau de l’album sera accompagné d’une nouvelle publiée sur le site du groupe, enrichissant encore davantage cet univers narratif immersif.

Réputé pour l’intensité de ses performances live, BUY JUPITER s’est illustré sur de nombreuses scènes, notamment au Sylak Open Air, au Lions Metal Fest ou encore lors du Warm Up du Hellfest, partageant l’affiche avec des formations telles que Between The Buried And Me, Protest The Hero, Benighted ou Gorod.

Avec « Surge », BUY JUPITER envoie un signal clair, le groupe est prêt à frapper encore plus fort avec « EARTH ».