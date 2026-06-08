Heavy Week End 2026 : Gojira, Trivium, Cavalera et Nova Twins enflamment Nancy – Live Report

Le temps est nuageux et frais en ce Samedi 6 Juin pour le Heavy Week-End. Entre soleil chaud et gros nuages menaçants (la pluie tombera tout de même dans la journée), la météo n’est pas la plus certaine. Un rare malheur pour les festivaliers. Rare car pour le reste, les festivaliers trouvent une zone regroupant la nourriture ainsi que le merchandising. De plus, un autre espace nourriture est disponible pour le public rappelant une ambiance chaleureuse de fête foraine où la bière (trouvable aussi dans des distributeurs automatiques) se mélangent aux churros. Mais le Heavy Week-End, c’est surtout de la musique.

Et on commence directement par Nova Twins. Le duo d’anglaises commence leur passage par énormément de basse, de disto et de sonorité électronique. Avec un fond de scène affichant simplement le nom du groupe, le groupe enchaîne les morceaux rock posant une ambiance dansante à Nancy. Malgré parfois une voix un peu basse, le groupe répond bien présent avec des titres accrocheurs. Le public répond bien aux sons entraînants de la formation anglaise. Les mains se lèvent dans la fosse, et les gens dansent. L’ensemble musical proposé par la formation anglaise offre groove et ambiance chaleureuse. La chanteuse Amy Love explique que c’est le premier festival de l’été pour elles, et ça se voit. Les deux débordent d’énergie et prennent l’espace de la scène du Zénith Open Air. Sur chaque prise de parole, le public répond bien au duo anglais.

Les titres accrocheurs des anglaises parviennent à chauffer le public pour un premier concert de la journée. Avec une basse mise en avant et des effets de disto, le son groovy et rock de la formation, c’est un franc succès auprès des festivaliers. Avec un set rapide et énergique, le groupe se distingue par un style moins agressif que le reste de la journée. Un set de quarante minutes qui a su préparer les festivaliers à se bouger pour le reste du festival. Le contraste des styles avec les autres groupes permet à Nova Twins de sortir du lot et de proposer un set rock qui réjouit la foule.

Alors que la pluie tombe et se déchaîne sur Nancy, voilà l’arrivée desavec cette tournée hommage à l’album mythique « Chaos AD » de 1993 de. Le concert commence directement par “”. Juste avant le solo de guitare, le groupe s’arrête et le frontmandemande au groupe de tourner afin de former un circle pit. C’est la tendance de ce concert, le public est en liesse pour la formation brésilienne. La fosse bouge, pogote, tourne et se sépare puis se retrouve pour des walls of death. Le fond de scène reste toujours le nom de la tournée sous différentes formes et couleurs, sauf pour “” qui montre des images associées régulièrement au thème de la révolte. Les festivaliers se déchaînent et montrent leur amour pour le groupe.Le groupe reprend des morceaux de cet album tout en les adaptant pour créer une nouvelle setlist variant les morceaux plus agressifs d’abord, puis des morceaux plus mélodiques afin de revenir sur encore plus de violence pour la fin. On note aussi à la fin de leur passage une reprise de “” deavec comme introduction les premières notes du morceau “” du même groupe. Avec le son des, c’est un régal à l’écoute. Le concert commence et se termine par “”, même si celle de fin est la version alternative.Avec unaffiné et en grande forme, la famillepropose une superbe représentation. Le chanteur, toujours aussi agréable, est très loquace avec le public duet remercie les gens d’être toujours là pour eux. Malgré quelques petits soucis de son qu’il note au début du concert, lui et les autres membres livrent une prestation remarquable d’un album légendaire.

Alors que la température se rafraîchit, c’estqui débarque sur la scène dude Nancy. À peine arrivé làdemande au public de tourner dans la fosse. Ces quelques mots suffisent à la foule à repartir de plus belle pour mettre le bordel. En commençant par “”, on voit la direction prise par le groupe américain. Le set offre un regroupement des classiques du quatuor avec bon nombres de morceaux provenant de l’album “” mais aussi des titres incontournables comme “”, “” ou encore le mythique “”. Avec des morceaux énergiques et prenants, mais aussi des titres plus calmes et mélodiques, on ressent que le groupe arrive avec une proposition efficace et préparée.Cette expérience se retrouve aussi dans la façon de tenir la scène. Les musiciens prennent bien toute la largeur de la scène et bougent donc beaucoup. Le frontmanprend souvent la parole pour remercier le public de toujours soutenir le groupe depuis le début et de leur permettre de faire ce qu’ils aiment. Il est aussi le premier à demander au public de se bouger et de faire des walls of death ou des circle pit. La fosse duest en feu pour les américains.L’expérience du groupe se retrouve aussi dans la préparation du concert. Le jeu de lumière du groupe est très efficace. On trouve d’abord des couleurs proches du violet accompagnant le blanc, ce qui permet une belle façon d’accompagner le groupe avec sa propre patte sans faire quelque chose de trop brutal pour les yeux. Avec le coucher de soleil, cela marche très bien. On peut presque regretter vers la fin que la nuit ne soit pas arrivée plus vite pour soutenir cet effort scénique. Au milieu du concert, un monstre semblable à celui sur la pochette de l’album “” fait son apparition devant le fond de scène et ajoute à l’ampleur de la performance du groupe.propose là une excellente performance pour leur seule date française pendant cette tournée européenne. Il rappelle aussi un passage prochain ausi les fans veulent une nouvelle dose de metal accrocheur. C’est une très belle performance qui a su ravir le public par des choix musicaux simples mais sacrément efficaces.

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Enfin, alors que la nuit est définitivement tombée à Nancy, c’est le clou du spectacle qui arrive sur sa scène personnelle, voilà. Avec une légère élévation, le public peut facilement voir les différents musiciens et surtout le batteur. Lorsque les premières notes de “” arrivent, le public se lève et c’est l’ensemble des festivaliers qui hurlent leur joie de voir le groupe français se produire. Après une salutation du chanteur, le concert démarre.Le groupe offre une scénographie toujours en contraste entre le noir et le blanc qui propose une vision intéressante de comment jouer avec l’ombre et la lumière. Ce dispositif que l’on retrouve à chaque date est par conséquent bien maîtrisé. Le filtre noir et blanc sur les caméras amplifie cette ambiance. Le contraste est toujours efficace lors du morceau “” avec un clip vidéo très coloré mais aussi des petites explosions comme une fusée qui démarre lorsqu’on en voit une s’envoler dans le ciel dans ce même clip.Le groupe français se déchaîne sur scène. Entre riffs accrocheurs et voix agressives, le mélange est très efficace. Il est intéressant de noter que la setlist utilisée lors de la tournée de cet été est différente de celle que l’on a pu avoir en fin d’année dernière et cette grande tournée française. On retrouve des compositions fortes comme “”, “” ou encore “”, mais on retrouve certains morceaux comme “” ou encore “”.dédicace ce morceau aux frères. Il rappelle à quel point ce duo à l’intérieur dea pu être une source d’inspiration pour eux et que pour lui, c’est exceptionnel de jouer après eux.Sous les feux d’artifices et des magnifiques lumières,signe là encore une superbe prestation pour clôturer ce Samedi du. Le public, totalement acquis à leur cause, semble ravi de ce qu’ils viennent de voir et entendre. Avec des morceaux maintenant iconiques, Gojira s’impose comme un groupe à ne pas manquer à chacune de ses représentations. On peut noter la joie des frères Duplantier qui remercient chaleureusement le public nancéien d’être venu et de poser les graines d’un potentiel retour ici. Il reste à savoir maintenant s’ils viendront uniquement pour faire une nouvelle date à Nancy ou pour la prochaine édition duqui aura lieu du