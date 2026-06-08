Heavy Week End 2026 : Gojira, Trivium, Cavalera et Nova Twins enflamment Nancy – Live Report
Le temps est nuageux et frais en ce Samedi 6 Juin pour le Heavy Week-End. Entre soleil chaud et gros nuages menaçants (la pluie tombera tout de même dans la journée), la météo n’est pas la plus certaine. Un rare malheur pour les festivaliers. Rare car pour le reste, les festivaliers trouvent une zone regroupant la nourriture ainsi que le merchandising. De plus, un autre espace nourriture est disponible pour le public rappelant une ambiance chaleureuse de fête foraine où la bière (trouvable aussi dans des distributeurs automatiques) se mélangent aux churros. Mais le Heavy Week-End, c’est surtout de la musique.
Et on commence directement par Nova Twins. Le duo d’anglaises commence leur passage par énormément de basse, de disto et de sonorité électronique. Avec un fond de scène affichant simplement le nom du groupe, le groupe enchaîne les morceaux rock posant une ambiance dansante à Nancy. Malgré parfois une voix un peu basse, le groupe répond bien présent avec des titres accrocheurs. Le public répond bien aux sons entraînants de la formation anglaise. Les mains se lèvent dans la fosse, et les gens dansent. L’ensemble musical proposé par la formation anglaise offre groove et ambiance chaleureuse. La chanteuse Amy Love explique que c’est le premier festival de l’été pour elles, et ça se voit. Les deux débordent d’énergie et prennent l’espace de la scène du Zénith Open Air. Sur chaque prise de parole, le public répond bien au duo anglais.
Les titres accrocheurs des anglaises parviennent à chauffer le public pour un premier concert de la journée. Avec une basse mise en avant et des effets de disto, le son groovy et rock de la formation, c’est un franc succès auprès des festivaliers. Avec un set rapide et énergique, le groupe se distingue par un style moins agressif que le reste de la journée. Un set de quarante minutes qui a su préparer les festivaliers à se bouger pour le reste du festival. Le contraste des styles avec les autres groupes permet à Nova Twins de sortir du lot et de proposer un set rock qui réjouit la foule.
Le groupe reprend des morceaux de cet album tout en les adaptant pour créer une nouvelle setlist variant les morceaux plus agressifs d’abord, puis des morceaux plus mélodiques afin de revenir sur encore plus de violence pour la fin. On note aussi à la fin de leur passage une reprise de “Symptom of the Universe” de Black Sabbath avec comme introduction les premières notes du morceau “Black Sabbath” du même groupe. Avec le son des Cavalera, c’est un régal à l’écoute. Le concert commence et se termine par “Refuse/Resist”, même si celle de fin est la version alternative.
Avec un Max Cavalera affiné et en grande forme, la famille Cavalera propose une superbe représentation. Le chanteur, toujours aussi agréable, est très loquace avec le public du Heavy Week-End et remercie les gens d’être toujours là pour eux. Malgré quelques petits soucis de son qu’il note au début du concert, lui et les autres membres livrent une prestation remarquable d’un album légendaire.
Cette expérience se retrouve aussi dans la façon de tenir la scène. Les musiciens prennent bien toute la largeur de la scène et bougent donc beaucoup. Le frontman Matt Heafy prend souvent la parole pour remercier le public de toujours soutenir le groupe depuis le début et de leur permettre de faire ce qu’ils aiment. Il est aussi le premier à demander au public de se bouger et de faire des walls of death ou des circle pit. La fosse du Heavy Week-End est en feu pour les américains.
L’expérience du groupe se retrouve aussi dans la préparation du concert. Le jeu de lumière du groupe est très efficace. On trouve d’abord des couleurs proches du violet accompagnant le blanc, ce qui permet une belle façon d’accompagner le groupe avec sa propre patte sans faire quelque chose de trop brutal pour les yeux. Avec le coucher de soleil, cela marche très bien. On peut presque regretter vers la fin que la nuit ne soit pas arrivée plus vite pour soutenir cet effort scénique. Au milieu du concert, un monstre semblable à celui sur la pochette de l’album “Ascendancy” fait son apparition devant le fond de scène et ajoute à l’ampleur de la performance du groupe.
Trivium propose là une excellente performance pour leur seule date française pendant cette tournée européenne. Il rappelle aussi un passage prochain au Luxembourg le 15 Juin si les fans veulent une nouvelle dose de metal accrocheur. C’est une très belle performance qui a su ravir le public par des choix musicaux simples mais sacrément efficaces.
Le groupe offre une scénographie toujours en contraste entre le noir et le blanc qui propose une vision intéressante de comment jouer avec l’ombre et la lumière. Ce dispositif que l’on retrouve à chaque date est par conséquent bien maîtrisé. Le filtre noir et blanc sur les caméras amplifie cette ambiance. Le contraste est toujours efficace lors du morceau “Another World” avec un clip vidéo très coloré mais aussi des petites explosions comme une fusée qui démarre lorsqu’on en voit une s’envoler dans le ciel dans ce même clip.
Le groupe français se déchaîne sur scène. Entre riffs accrocheurs et voix agressives, le mélange est très efficace. Il est intéressant de noter que la setlist utilisée lors de la tournée de cet été est différente de celle que l’on a pu avoir en fin d’année dernière et cette grande tournée française. On retrouve des compositions fortes comme “Amazonia”, “Flying Whales” ou encore “Stranded”, mais on retrouve certains morceaux comme “The Gift of Guilt” ou encore “Love”. Joe Duplantier dédicace ce morceau aux frères Cavalera. Il rappelle à quel point ce duo à l’intérieur de Sepultura a pu être une source d’inspiration pour eux et que pour lui, c’est exceptionnel de jouer après eux.
Sous les feux d’artifices et des magnifiques lumières, Gojira signe là encore une superbe prestation pour clôturer ce Samedi du Heavy Week-End. Le public, totalement acquis à leur cause, semble ravi de ce qu’ils viennent de voir et entendre. Avec des morceaux maintenant iconiques, Gojira s’impose comme un groupe à ne pas manquer à chacune de ses représentations. On peut noter la joie des frères Duplantier qui remercient chaleureusement le public nancéien d’être venu et de poser les graines d’un potentiel retour ici. Il reste à savoir maintenant s’ils viendront uniquement pour faire une nouvelle date à Nancy ou pour la prochaine édition du Heavy Weekend qui aura lieu du 4 au 6 Juin 2027 !