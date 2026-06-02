Mastodon dévoile « Your Ghost Again », un hommage bouleversant à Brent Hinds

Mastodon signe son retour avec « Your Ghost Again », un nouveau single chargé d’émotion qui ouvre un nouveau chapitre de l’histoire du groupe d’Atlanta. Produit par Patrik Berger et Kurt Ballou, mixé par Andrew Scheps et disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, le morceau constitue également le premier aperçu du prochain album du quatuor américain.

Près d’un an après sa participation au concert événement « Back To The Beginning » en hommage à Ozzy Osbourne et Black Sabbath, puis quelques mois après la sortie du titre « Floods of Triton » enregistré avec Lamb of God, Mastodon revient avec une composition profondément personnelle. À la veille du lancement de sa tournée européenne, le groupe dévoile une chanson qui renoue immédiatement avec les atmosphères progressives, mélancoliques et massives qui ont façonné son identité au fil des années.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, les membres du groupe ont révélé que « Your Ghost Again » avait été écrit en mémoire de leur ami et ancien guitariste Brent Hinds, disparu en août dernier.

Le batteur et chanteur Brann Dailor explique :

« Your Ghost Again parle du fait de se retrouver dans ces lieux familiers où l’on avait l’habitude d’être ensemble, ce qui, pour nous, est un studio d’enregistrement. Je ne cessais de voir Brent du coin de l’œil, là où il se trouvait habituellement avec sa guitare. C’est de ça qu’il s’agit : ton esprit te joue des tours, surtout si peu de temps après le décès de quelqu’un et que tu te retrouves dans les endroits où il était toujours là. »

Le bassiste et chanteur Troy Sanders a quant à lui consacré l’intégralité de sa contribution lyrique à son ancien compagnon de route :

« Ma contribution à cette chanson est entièrement consacrée à Brent et s’adresse à lui. Les paroles du pont expriment une gratitude infinie pour tout ce qu’il m’a apporté. Ensemble, nous avons parcouru le monde, partagé des scènes et vécu des moments que nous ne revivrons jamais. Toute cette beauté demeure pourtant et demeurera toujours. »

Bill Kelliher souligne également l’importance symbolique de ce premier extrait :

« Nous voulions choisir une chanson qui sonne immédiatement comme du Mastodon, avec tous les éléments qui définissent notre identité. Elle parle de choses qui viennent de se produire et de personnes qui nous quittent. C’est un sujet extrêmement personnel. »

Concernant le prochain album, Brann Dailor espère que cette œuvre pourra également accompagner les auditeurs dans leurs propres épreuves :

« J’espère que cet album aidera les gens autant qu’il nous a aidés. Je sais que l’absence de Brent est difficile à accepter pour beaucoup de fans. Pour nous aussi, la douleur est immense. J’espère que chacun pourra ressentir ce que nous avons essayé d’exprimer à travers cette musique. »

Musicalement, « Your Ghost Again » rassemble tous les ingrédients qui ont fait la réputation du groupe. Les voix de Troy Sanders et Brann Dailor se répondent au fil d’une composition oscillant entre puissance écrasante et mélancolie poignante. Les guitares de Bill Kelliher et du nouveau venu Nick Johnston tissent des paysages sonores aussi majestueux qu’émouvants, tandis que les claviers atmosphériques de João Nogueira apportent une profondeur supplémentaire à l’ensemble.

À travers cette chanson, Mastodon transforme son deuil en une œuvre cathartique où mémoire, vulnérabilité et résilience s’entremêlent. Un premier aperçu particulièrement fort de ce que réserve le prochain album du groupe.

Les fans français auront plusieurs occasions de retrouver Mastodon sur scène dans les prochaines semaines. Le groupe sera notamment à l’affiche du Hellfest le vendredi 19 juin en tête d’affiche de la Valley, avant de se produire le 30 juin au Bikini de Toulouse puis le 1er juillet au Rocher de Palmer à Bordeaux en tant qu’invité spécial d’Anthrax.