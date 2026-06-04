MONUMENT OF MISANTHROPY dévoile le brutal « Washington State Charm » avant la sortie de son nouvel album

Les Autrichiens de MONUMENT OF MISANTHROPY poursuivent la promotion de leur prochain album avec la sortie du morceau-titre « Washington State Charm ». Ce nouveau single offre un aperçu particulièrement représentatif de ce qui attend les amateurs de brutal death metal lorsque le nouvel opus du groupe débarquera le 26 juin 2026 chez Listenable Records.

Avec « Washington State Charm », la formation menée par Georg Wilfinger démontre une nouvelle fois sa capacité à conjuguer technicité, violence et narration macabre. Le titre, écrit par le guitariste Joe Gatsch, s’inscrit dans la continuité du travail entrepris sur l’album précédent tout en poussant encore plus loin les ambitions musicales du groupe.

Selon Georg Wilfinger, ce morceau occupe une place centrale dans le nouvel album :

« Washington State Charm est le titre où tout se met véritablement en place. Joe a composé ce morceau et, avec notre batteur Simon, il a participé à une grande partie de l’écriture du nouvel album. Tous deux étudient le jazz dans un conservatoire en Autriche, et cette influence se ressent dans les interactions musicales du morceau. C’est technique, mais jamais gratuitement. Tout conserve du groove, de l’impact et une véritable intention malgré l’extrême brutalité. »

Comme l’ensemble de l’album, le morceau s’inspire de l’histoire criminelle de Ted Bundy. Plus précisément, il revient sur les événements du 14 juillet 1974 au Lake Sammamish State Park, dans l’État de Washington, où le célèbre tueur en série utilisa son charisme et sa capacité de manipulation pour attirer puis enlever Janice Ott et Denise Naslund en plein jour, au milieu de milliers de personnes profitant d’une journée estivale.

Cette opposition entre apparence rassurante et horreur imminente constitue l’un des thèmes centraux du morceau, mais aussi de l’album dans son ensemble.

Initialement fondé en 2010 comme projet solo par Georg Wilfinger, ancien membre de Miasma, MONUMENT OF MISANTHROPY s’est progressivement imposé comme l’un des noms les plus féroces de la scène brutal death metal européenne. Après trois albums studio, un EP et plusieurs années de développement constant, le groupe a particulièrement marqué les esprits avec « Vile Postmortem Irrumatio », paru en 2024 et largement salué par la presse spécialisée internationale.

Avec « Washington State Charm », MONUMENT OF MISANTHROPY propose un véritable album-concept consacré à la vie de Ted Bundy. Le disque retrace son parcours depuis son enfance jusqu’à son exécution sur la chaise électrique, explorant les différentes facettes psychologiques de l’un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l’histoire américaine.

Georg Wilfinger décrit ce nouvel opus comme une immersion totale dans l’esprit d’un criminel particulièrement dérangé :

« Nous sommes restés fidèles à nous-mêmes musicalement, ce qui signifie continuer à nous réinventer en permanence. Nous avons porté une attention obsessionnelle au moindre détail, qu’il s’agisse d’un arpège caché, d’un jeu de mots dans les paroles ou d’un nouvel acte d’horreur indicible. Ce n’est pas simplement un album de death metal de plus. C’est une expérience. Une plongée profonde dans le cerveau d’un être humain profondément malade. »

L’album bénéficiera également de nombreuses collaborations prestigieuses avec des membres ou anciens membres de groupes tels qu’AngelMaker, Carcosa, Enterprise Earth, Aborted, Engulf ou encore De Profundis. Les amateurs de death metal technique y retrouveront également une reprise du classique « The Eye Of Ra » de NILE en guise de bonus track.

Porté par un line-up composé de Georg « Misanthrope » Wilfinger au chant, Joe Gatsch et Julius Kössler aux guitares, Raphael Hendlmayer à la basse et Simon Martinsich à la batterie, MONUMENT OF MISANTHROPY semble prêt à franchir un nouveau cap avec ce quatrième album particulièrement ambitieux.

« Washington State Charm » sortira le 26 juin 2026 via Listenable Records.