Xandria dévoile « Colours », un nouvel extrait spectaculaire de son prochain album « Eclipse »

Les maîtres allemands du metal symphonique Xandria poursuivent la promotion de leur prochain album avec la sortie de « Colours », un nouveau single accompagné de son clip officiel. Ce deuxième extrait d' »Eclipse », attendu le 7 août 2026 via Napalm Records, met en lumière toute l’ambition artistique d’un groupe qui célèbre aujourd’hui près de trente ans de carrière.

Après avoir dévoilé « The Shannon’s Home » en premier aperçu de ce nouvel opus, Xandria confirme avec « Colours » sa volonté d’explorer de nouveaux territoires tout en conservant l’ADN qui a fait son succès. Le morceau se distingue par la place centrale accordée à un imposant chœur classique, soutenu par des orchestrations cinématographiques et des riffs modernes particulièrement efficaces.



La chanteuse Ambre Vourvahis y livre une performance impressionnante, naviguant avec aisance entre chant lyrique, passages plus contemporains et voix extrêmes. Une polyvalence qui contribue largement à l’identité du morceau et qui illustre parfaitement l’évolution du groupe ces dernières années.

Marco Heubaum, fondateur, compositeur principal et véritable architecte de l’univers Xandria, explique :

« Il s’agit du deuxième titre de notre prochain album que nous sommes fiers de partager avec vous. Avec le premier single, ‘The Shannon’s Home’, il offre un nouvel aperçu des nombreuses facettes de l’album : un voyage plein de découvertes, de rebondissements inattendus et de nombreuses surprises. Tout comme la diversité enrichit notre monde, elle façonne également cet album. Des voix différentes, des perspectives différentes, des émotions différentes : tout cela contribue à rendre la vie plus riche, plus forte et plus belle. »

Ce nouveau titre permet également de mieux cerner les ambitions d' »Eclipse », successeur de « The Wonders Still Awaiting » sorti en 2023. Véritable succès pour le groupe, ce dernier avait atteint la neuvième place du classement officiel des albums en Allemagne et marqué le début d’une nouvelle ère avec l’arrivée du line-up actuel.

Avec ses onze compositions, « Eclipse » est présenté comme l’album le plus éclectique de la carrière de Xandria. Les influences y sont nombreuses : heavy metal classique inspiré des années 80, metal moderne aux guitares accordées très bas, orchestrations cinématographiques, folk celtique, éléments électroniques sombres et même des passages dont l’esprit rappelle davantage Pink Floyd que le metal traditionnel.

Au-delà de sa richesse musicale, le disque se veut également le plus engagé de la discographie du groupe. Les textes abordent des thèmes contemporains liés à l’évolution de nos sociétés et défendent des valeurs telles que la raison, l’empathie et la démocratie dans un contexte mondial particulièrement tendu.

Porté par une identité artistique plus affirmée que jamais, Xandria semble prêt à franchir une nouvelle étape importante de son parcours avec ce nouvel opus ambitieux.

Les fans français auront d’ailleurs l’occasion de découvrir ces nouveaux morceaux sur scène puisque le groupe effectuera une tournée européenne à la rentrée et passera par plusieurs villes françaises au mois de septembre.

Tracklist de « Eclipse » :

Syzygy Eclipse Colours The Shannon’s Home The Grand Delusion Wave of Tanis Northstar Masquerade The Last Generation The Poetry of the Real World Lore