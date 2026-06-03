Tropic Gold dévoile « Witch House » en featuring avec Harpy

Le trio britannique Tropic Gold poursuit son ascension avec la sortie de « Witch House », un nouveau single accompagné de son clip officiel. Ce titre marque également la première collaboration du groupe avec son nouveau label BLKIIBLK, à quelques jours seulement de son passage remarqué au Download Festival.

Originaire de l’Essex, Tropic Gold continue d’affirmer une identité musicale difficile à catégoriser. Le groupe puise aussi bien dans le metalcore que dans les sonorités industrielles, les productions électroniques modernes et les différentes facettes de la culture alternative contemporaine. Une approche hybride qui lui permet de développer un univers singulier et immédiatement reconnaissable.

Avec « Witch House », le trio franchit une nouvelle étape dans cette exploration sonore. Le morceau bénéficie de la participation de Harpy, artiste dont l’univers sombre et expérimental se marie parfaitement avec les atmosphères oppressantes développées par le groupe. Ensemble, ils livrent un titre intense où les mélodies accrocheuses côtoient des textures électroniques abrasives et des passages particulièrement nerveux.

Depuis ses débuts, Tropic Gold s’est construit une solide réputation grâce à une approche entièrement indépendante et une forte maîtrise de sa production artistique. Auto-produit, le groupe a rapidement attiré l’attention grâce à son mélange de refrains fédérateurs, d’expérimentations électroniques et d’une tension permanente qui donne à ses compositions une impression de chaos contrôlé.

« Witch House » illustre parfaitement cette formule. Entre énergie metalcore, ambiances industrielles et production moderne, le morceau confirme le potentiel d’un groupe qui ne cesse d’élargir les frontières de son propre son.

Alors que le Download Festival s’apprête à accueillir de nombreux poids lourds du rock et du metal, cette nouvelle sortie permet à Tropic Gold de se présenter sous son meilleur jour et d’aborder cette nouvelle étape de sa carrière avec une visibilité accrue grâce à son partenariat avec BLKIIBLK.