DevilDriver frappe fort avec « Dead In The Water », nouvel extrait de l’album « Strike And Kill »

Les vétérans du groove metal DevilDriver poursuivent leur offensive en dévoilant « Dead In The Water », deuxième extrait de leur prochain album « Strike And Kill », attendu le 10 juillet 2026 chez Napalm Records. Accompagné de son clip officiel, ce nouveau morceau confirme la forme éclatante du groupe mené par l’infatigable Dez Fafara.

Le single succède à « Dig Your Own Grave », premier aperçu particulièrement remarqué du futur album. Le titre a déjà dépassé les 400 000 écoutes sur les plateformes de streaming, s’est imposé comme un incontournable de l’émission Liquid Metal sur SiriusXM et a rapidement intégré les classements spécialisés américains.

Avec « Dead In The Water », DevilDriver poursuit sur sa lancée en proposant un morceau particulièrement agressif, porté par des blast beats dévastateurs, des harmonies de guitares sombres et travaillées, ainsi qu’une interprétation toujours aussi rageuse de Dez Fafara. Derrière cette violence sonore se cache pourtant un message résolument positif.

Le chanteur explique :

« C’est l’une des chansons les plus positives que j’ai jamais écrites au niveau des paroles, passant d’une période très sombre à une lumière aveuglante. J’avais besoin d’encourager les autres à faire comme moi et de leur dire de tenir bon. La vie peut changer si on lui donne la chance de s’épanouir. Musicalement, l’ambiance est très old school DevilDriver et tout le groupe se donne à fond ici. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous allez adorer celle-là. »

Ce nouvel extrait donne également un aperçu supplémentaire de « Strike And Kill », successeur des deux volets de « Dealing With Demons », une période particulièrement faste pour le groupe. Le premier volume avait dominé les classements radio metal américains pendant quinze semaines consécutives, tandis que le second avait été salué par de nombreux médias spécialisés internationaux.

Selon les premières informations dévoilées par le groupe, « Strike And Kill » promet de réunir tous les éléments qui ont fait la réputation de DevilDriver : grooves massifs, influences death metal mélodique, atmosphères héritées du black metal et performances vocales viscérales. Le tandem de guitaristes Alex Lee et Gabe Mangold semble également jouer un rôle central dans l’identité sonore de ce nouvel opus, multipliant les harmonies et les riffs techniques tout au long de l’album.

Parmi les morceaux annoncés, le groupe promet aussi bien des passages ultra-thrash que des moments plus atmosphériques, notamment sur « Summoning Shadows », présenté comme l’une des compositions les plus nuancées du disque. Le titre éponyme « Strike And Kill » est quant à lui décrit comme une synthèse des épreuves traversées par le groupe, portée par une démonstration technique impressionnante.

En parallèle de cette sortie, DevilDriver prendra la route dès le mois d’août pour une tournée américaine baptisée « Strike And Kill Tour 2026 ». Le groupe sera accompagné d’Upon A Burning Body et Ov Sulfur pour une série de concerts qui traversera une grande partie de l’ouest des États-Unis.

Avec « Dead In The Water », DevilDriver démontre une nouvelle fois sa capacité à allier brutalité et émotion, tout en restant fidèle à l’identité qui lui a permis de s’imposer comme l’un des noms majeurs du groove metal moderne.

Tracklist de « Strike And Kill » :

Dig Your Own Grave Dead In The Water Sanctified In Scars Strike And Kill In The Moonlight Ride Or Die Headed For The Fall Shut The Silence On Never Coming Home Summoning Shadows You’re Just A Ghost Oath Of Iron All Bets Are Off