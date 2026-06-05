Avatar rallume les flammes avec « Crying Fire », un nouveau single inédit chargé d’émotions

Alors qu’Avatar continue de surfer sur une dynamique impressionnante après son concert triomphal au Zénith de Paris en mars dernier et le lancement de sa tournée en première partie de Metallica, les Suédois reviennent aujourd’hui avec une surprise de taille. Le groupe dévoile en effet « Crying Fire », un tout nouveau single inédit disponible depuis ce 5 juin 2026 sur l’ensemble des plateformes de streaming.

Et il ne s’agit pas d’un simple morceau laissé de côté ou d’une face B destinée à compléter une sortie. « Crying Fire » possède une histoire particulière au sein de la discographie récente du groupe. Le titre a été composé et enregistré durant les sessions de l’album Don’t Go In The Forest, mais Avatar a volontairement choisi de ne pas l’inclure sur le disque afin de le conserver pour un moment spécial.

Johannes Eckerström explique :

« Cette chanson occupe une place très spéciale dans nos cœurs. Elle a été écrite et enregistrée durant les sessions de Don’t Go In The Forest. Lors de la sélection finale des titres de l’album, celle-ci s’imposait d’elle-même. Mais ensuite, nous avons commencé à nous poser une question : et si nous gardions le meilleur pour plus tard ? Et si nous cachions ce petit bijou au monde pendant un certain temps ? »

Une décision qui témoigne de l’attachement particulier que le groupe porte à cette composition. Pour le chanteur, « Crying Fire » est bien plus qu’un simple titre supplémentaire dans le catalogue d’Avatar.

« Elle se suffit à elle-même. J’y entends une tempête d’émotions implacable. Elle me touche au plus profond de moi, et j’espère qu’il en sera de même pour le public. Je pourrais en dire long sur le sens de cette chanson, mais j’ai appris qu’il vaut parfois mieux s’effacer et simplement la laisser parler d’elle-même. Tout ce que je peux dire aujourd’hui, c’est qu’elle parle de la douleur endurée et de l’amour passionné. »

Porté par une forte charge émotionnelle, « Crying Fire » démontre une nouvelle fois la capacité d’Avatar à conjuguer puissance, sens de la mélodie et intensité dramatique. Une signature artistique qui a permis au groupe de s’imposer comme l’une des formations les plus originales et captivantes de la scène metal moderne.

Cette sortie intervient au cœur d’une année particulièrement chargée pour les musiciens suédois. Après une première apparition remarquée aux côtés de Metallica à Francfort, Avatar poursuivra cette prestigieuse tournée avec plusieurs nouvelles dates à Budapest, Dublin et Londres au cours des prochaines semaines.

Le groupe sera également présent sur plusieurs grands festivals européens cet été, notamment Trondheim Rocks en Norvège, le Graspop Metal Meeting en Belgique, Tons of Rock, Rockharz Festival, Donauinselfest ainsi que le Rockowizna Festival en Pologne.

Avec « Crying Fire », Avatar offre à ses fans un véritable cadeau inattendu. Un morceau longtemps conservé dans l’ombre et qui trouve aujourd’hui toute sa place dans l’actualité du groupe. Une nouvelle démonstration du talent des Suédois pour créer des titres capables de marquer durablement les esprits.