DOMINUM dévoile le captivant « Dark Melodies » et prépare l’arrivée de son nouvel album « Night Is Calling »

DOMINUM poursuit son irrésistible ascension avec la sortie de « Dark Melodies », troisième extrait de son prochain album Night Is Calling, attendu le 3 juillet 2026 via Napalm Records. Accompagné d’un clip officiel dévoilé le 3 juin, ce nouveau morceau démontre une nouvelle fois la capacité du groupe allemand à marier puissance metal, mélodies fédératrices et univers horrifique assumé.

Avec « Dark Melodies », DOMINUM surprend en proposant une ballade envoûtante portée par un rythme de valse, une ambiance sombre et théâtrale ainsi qu’un refrain particulièrement accrocheur. Entre atmosphères inquiétantes et émotion palpable, le titre confirme l’identité singulière développée par la formation depuis ses débuts.

Le charismatique Dr. Dead, leader et chanteur du groupe, décrit ce morceau comme une plongée dans des pensées obsédantes qui résonnent sans cesse dans son esprit :

« Je n’ai jamais eu de problème à être seul. Du moins, je le croyais. Mais depuis quelque temps déjà, bien trop longtemps, j’entends ces mélodies. Tout le temps. Elles murmurent dans mon esprit, me tirent vers elles, comme une ombre noire qui se glisse dans mon cœur. Parfois douces, parfois amères, mais toujours une attraction irrésistible à laquelle je ne peux échapper. »

Porté par Felix Heldt, alias Dr. Dead, et accompagné de ses fidèles zombies Tommy Kemp à la guitare, Patient 0 à la basse et Victor Hilltop à la batterie, DOMINUM s’est imposé comme l’une des formations les plus prometteuses de la scène metal moderne. Après le succès de son second album The Dead Don’t Die en 2024, qui avait atteint le Top 10 des classements allemands, le groupe a multiplié les apparitions remarquées sur les plus grandes scènes européennes.

En partageant l’affiche avec des artistes de renom tels que Bruce Dickinson, Avantasia, Battle Beast ou encore Peyton Parrish, DOMINUM a consolidé sa réputation grâce à des prestations spectaculaires mêlant mise en scène horrifique et refrains taillés pour les grandes foules.

Avec Night Is Calling, le groupe entend franchir une nouvelle étape. Dr. Dead promet un album plus ambitieux que jamais, composé de mélodies encore plus marquantes, de riffs plus lourds et de textes plus incisifs. Fidèle à son univers de morts-vivants déjantés, le chanteur présente ce nouvel opus comme un véritable exutoire créatif, porté par une honnêteté sans concession et une énergie dévastatrice.

Night Is Calling est d’ores et déjà disponible en précommande. Certains formats incluront également l’album bonus Live at Wacken 2025, de quoi prolonger l’expérience pour les membres les plus fidèles de la « Living Dead Squad ».

Pour accompagner cette nouvelle sortie, DOMINUM a également annoncé une tournée européenne en tête d’affiche qui se déroulera à l’automne 2026. Les détails complets des dates seront dévoilés prochainement.

Avec « Dark Melodies », DOMINUM confirme qu’il possède tous les ingrédients pour s’imposer durablement parmi les figures incontournables du metal moderne. Entre esthétique macabre, refrains fédérateurs et sens du spectacle, le groupe continue d’étendre son royaume de morts-vivants à travers l’Europe.

Source : Napalm Records