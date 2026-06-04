CRO-MAGS signe son grand retour avec le nouveau single « Wired for Chaos »

Légende absolue du hardcore new-yorkais, CRO-MAGS effectue son grand retour avec « Wired for Chaos », un nouveau single explosif qui marque également les débuts du groupe sur le label BLKIIBLK. Après six années de silence discographique, Harley Flanagan et ses compagnons reviennent avec un morceau fidèle à l’ADN qui a fait leur réputation : brutal, direct et chargé d’une énergie brute.

« Wired for Chaos » offre un premier aperçu de la nouvelle ère de CRO-MAGS. Porté par des riffs tranchants, une section rythmique implacable et la voix caractéristique de Harley Flanagan, le titre rappelle pourquoi le groupe demeure une référence incontournable pour plusieurs générations de musiciens issus du hardcore, du punk, du thrash et du metal.

Peu de groupes peuvent se targuer d’avoir eu un impact aussi profond sur la musique extrême. L’histoire des CRO-MAGS est intimement liée à celle de la scène hardcore new-yorkaise, mais son influence dépasse largement ce cadre. De nombreuses figures majeures du rock et du metal, parmi lesquelles Dave Grohl, Green Day ou encore Turnstile, ont régulièrement cité le groupe comme une source d’inspiration essentielle.

L’aventure débute en 1981 lorsque Harley Flanagan, alors âgé de seulement 14 ans et déjà batteur au sein de The Stimulators, fonde CRO-MAGS. Quelques années plus tard, les premières démos posent les bases d’un son révolutionnaire qui prendra toute son ampleur avec la sortie de l’incontournable « Age of Quarrel » en 1986. Véritable pierre angulaire du crossover entre hardcore et metal, cet album demeure aujourd’hui encore une référence incontournable du genre.

Au fil des décennies, CRO-MAGS a traversé de nombreuses turbulences, entre changements de formation, conflits internes et longues périodes d’inactivité. Malgré ces épreuves, le groupe n’a jamais perdu son statut de pionnier. Avec six albums studio à son actif, des milliers de concerts à travers le monde et une influence toujours aussi palpable, CRO-MAGS continue de faire figure de monument de la musique underground américaine.

Aujourd’hui, Harley Flanagan reste le gardien de cet héritage. Présent sur l’ensemble des sorties du groupe depuis sa création, il occupe désormais les postes de bassiste et chanteur, poursuivant la mission qu’il s’était fixée il y a plus de quarante ans : repousser les limites du hardcore tout en conservant son authenticité et son agressivité originelles.

Avec « Wired for Chaos », CRO-MAGS démontre que son feu intérieur brûle toujours avec la même intensité. Un retour attendu qui devrait ravir les fans historiques tout en rappelant aux nouvelles générations pourquoi le nom CRO-MAGS continue d’occuper une place à part dans l’histoire du hardcore et du metal.