As Oceans Divide dévoile « White Noise » et confirme son statut de nouvel espoir du metalcore canadien

La scène metalcore canadienne pourrait bien avoir trouvé son prochain porte-étendard. Originaire de l’Ontario, As Oceans Divide poursuit son ascension avec la sortie de « White Noise », deuxième single extrait de son premier EP éponyme attendu le 9 juillet 2026.

Après avoir attiré l’attention avec « Into The Dying Light », le groupe franchit une nouvelle étape avec un morceau qui approfondit encore davantage son identité musicale. Entre agressivité technique, mélodies aériennes et intensité émotionnelle, « White Noise » illustre parfaitement l’équilibre que la formation cherche à atteindre depuis ses débuts.

Le titre explore les turbulences intérieures provoquées par le poids du deuil, de la pression et des pensées qui refusent de disparaître. À travers ses paroles, le groupe aborde des thèmes universels comme la lutte personnelle, la résilience et la nécessité d’affronter ses blessures plutôt que de les enfouir.

Musicalement, As Oceans Divide continue de développer une formule particulièrement efficace. Les riffs précis et percutants s’entremêlent à des passages plus atmosphériques tandis que les lignes vocales naviguent entre puissance et émotion. Le résultat offre une expérience immersive qui rappelle les grandes heures du metalcore mélodique des années 2000 tout en conservant une approche résolument moderne.

Le lyric vidéo qui accompagne la sortie renforce cette immersion et permet de découvrir l’univers visuel imaginé autour de l’EP.

L’artwork de cette première réalisation met en scène un serpent de mer enchaîné autour d’une ancre, luttant au milieu d’un océan déchaîné. Une image forte qui symbolise les thèmes centraux du disque. Le serpent représente le poids des émotions et les forces qui bouillonnent sous la surface. Les chaînes incarnent les conflits intérieurs et les contraintes qui pèsent sur chacun, tandis que l’ancre évoque à la fois la stabilité et la sensation d’être entraîné vers le fond.

Cette dualité entre chaos et contrôle, violence et mélodie, constitue d’ailleurs l’essence même de la musique d’As Oceans Divide.

L’EP à venir a été construit autour de ces contrastes. Chaque morceau est pensé comme un voyage émotionnel mêlant passages techniques et percutants à des moments plus mélodiques et atmosphériques. Les thèmes de la perte, de la résilience, de l’honnêteté émotionnelle et de la confrontation avec ses propres démons traversent l’ensemble de l’œuvre.

Au-delà de son contenu musical, ce premier EP possède également une dimension particulièrement émouvante pour le groupe. La sortie est dédiée à la mémoire du bassiste Dale Burrows, disparu en mars 2026. Son décès a profondément marqué les membres de la formation et a influencé l’orientation émotionnelle du projet.

As Oceans Divide rassemble plusieurs musiciens expérimentés de la scène metal canadienne ayant évolué au sein de groupes tels que Bloodshoteye, Aquila, Odium, Battlesoul ou encore Atria.

Le line-up est composé de :

Tom Emmans – chant

– chant Eric Camilleri – guitare et composition

– guitare et composition Thomas Ireland – guitare et production

– guitare et production Matt McGuire – batterie

Avec ses influences assumées puisées chez Killswitch Engage, As I Lay Dying, All That Remains, Unearth et God Forbid, As Oceans Divide possède tous les ingrédients pour séduire les amateurs de metalcore mélodique moderne.

« White Noise » est disponible dès maintenant et constitue une excellente porte d’entrée vers l’univers de cette jeune formation canadienne dont il faudra suivre l’évolution de près dans les mois à venir.