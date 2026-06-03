Metallica, Pantera, Scorpions et bien d’autres réunis sur une nouvelle version de « Fast As A Shark » d’Accept

Pour célébrer ses cinquante ans de carrière, le légendaire groupe allemand Accept s’apprête à sortir un projet exceptionnel baptisé « Teutonic Titans 1976-2026 ». Prévu pour le 4 septembre via Napalm Records, cet album anniversaire réunira une impressionnante liste d’invités venus rendre hommage à l’une des formations les plus influentes de l’histoire du heavy metal.

Après avoir dévoilé les détails de ce projet monumental au printemps dernier, Accept vient de partager une nouvelle version de son classique « Fast As A Shark », morceau emblématique paru à l’origine sur l’album « Restless And Wild » en 1982. Considéré comme l’un des actes fondateurs du speed metal, ce titre a marqué toute une génération de musiciens et influencé des groupes tels que Metallica, Slayer ou encore Pantera.

Pour cette relecture 2026, Accept a vu les choses en grand. Le morceau rassemble plusieurs figures majeures du metal mondial, parmi lesquelles le guitariste Kirk Hammett, le chanteur Phil Anselmo, le guitariste Matthias Jabs ainsi que le batteur Mikkey Dee. Le résultat conserve l’énergie sauvage de l’original tout en y ajoutant une dimension résolument moderne et spectaculaire.

« Fast As A Shark » n’est qu’un avant-goût de ce qui attend les fans sur « Teutonic Titans 1976-2026 ». L’album comprendra 19 classiques d’Accept réenregistrés avec la participation de plus de cinquante artistes issus de différentes générations du metal. Parmi les invités annoncés figurent notamment Rob Halford, Tobias Forge, Billy Corgan, Chris Jericho, Hansi Kürsch ou encore K.K. Downing.

Le guitariste fondateur d’Accept, Wolf Hoffmann, a déclaré être particulièrement fier de voir autant de musiciens, amis et inspirations participer à cette célébration unique. Une manière idéale de commémorer un demi-siècle de heavy metal et l’héritage considérable laissé par le groupe allemand sur toute la scène métallique mondiale.

Alors qu’Accept poursuit sa tournée anniversaire à travers le monde, « Teutonic Titans 1976-2026 » s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs de l’année pour les amateurs de heavy metal classique.

Liste des titres :

1. Fast as a Shark (avec Phil Anselmo, Kirk Hammett, Mikkey Dee et Billy Sheehan)

2. Balls to the Wall (avec Rob Halford & Matthias Jabs)

3. Aiming High

4. Run If You Can

5. Hellhammer (avec Jason McMaster)

6. Metal Heart

7. Losers and Winners

8. Save Us (avec Tobias Forge & Ray Luzier)

9. Up to the Limit

10. Wrong Is Right

11. Starlight

12. Fight It Back

13. Love Child (avec Billy Corgan & David Ellefson)

14. Breaker

15. Demon’s Night

16. T.V. War

17. London Leatherboys

18. Monsterman

19. Restless and Wild