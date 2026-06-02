Eminence dévoile « Silent March » avec Andreas Kisser de Sepultura

Les vétérans du metal brésilien Eminence signent leur retour avec « Silent March », un nouveau single aussi massif qu’implacable. Accompagné d’un clip officiel, ce morceau annonce la sortie d’un EP du même nom prévue plus tard cette année et marque une nouvelle étape dans la carrière du groupe originaire de Belo Horizonte.

Pour l’occasion, Eminence s’est entouré d’un invité de prestige en la personne d’Andreas Kisser, guitariste emblématique de Sepultura. Son intervention apporte une dimension supplémentaire à ce titre particulièrement agressif, renforçant encore davantage l’intensité de l’ensemble.

L’enregistrement de « Silent March » s’est déroulé aux célèbres AntFarm Studios au Danemark sous la direction du producteur Tue Madsen, connu pour son travail avec de nombreuses références de la scène metal internationale. Le résultat est un morceau qui combine l’identité brésilienne du groupe avec une production moderne et puissante.

La genèse du nouvel EP remonte à la fin de l’année 2024 lorsque le bassiste Davidson Mainart compose les premiers riffs de « Silent March ». Le titre prend rapidement forme et est finalisé en seulement deux semaines. Début 2025, le groupe entame ensuite une phase de préproduction au sein des Audio One Studios de Belo Horizonte, en collaboration à distance avec Tue Madsen.

Alan Wallace, guitariste fondateur du groupe, décrit cette nouvelle sortie comme l’œuvre la plus intense jamais réalisée par Eminence :

« Je pense que nous avons capturé l’essence même d’Eminence tout en apportant une approche plus lourde et plus moderne. Les guitares sont particulièrement agressives sur ce morceau. Le thème de l’EP remet en question les structures établies, les symboles et l’idée selon laquelle la foi, le pouvoir et la vérité avancent main dans la main. Ici, il n’y a ni rois ni dieux. Seulement le bruit constant de l’humanité marchant en silence vers sa propre ruine. »

Sur le plan thématique, « Silent March » s’attaque à la corruption de la foi, à l’obéissance aveugle et à la violence institutionnalisée. Les paroles décrivent une procession sans voix évoluant sous des structures de pouvoir construites sur le mensonge, l’or et la souffrance, dans un monde où le martyr devient un produit industriel et où la douleur est fabriquée à grande échelle.

Musicalement, le groupe mélange metal industriel, thrash metal, metalcore et death metal dans une attaque moderne portée par des riffs massifs et des grooves écrasants. Une formule qui devrait séduire les amateurs de Machine Head, Slipknot, Gojira, Sepultura ou encore Architects.

Le clip de « Silent March » prolonge ces thématiques à travers une imagerie sombre et symbolique où l’identité se dissout, la foi devient une arme et l’humanité marche vers son propre effondrement. Les visuels accompagnent parfaitement le récit développé sur l’EP, illustrant un système en pleine mutation dont le cycle semble ne jamais s’achever.

L’artwork du single a quant à lui été réalisé par le designer brésilien Rafael Moco. Déjà connu pour sa collaboration avec le groupe sur « Dark Echoes », il propose une nouvelle fois un visuel marquant qui reflète les thèmes de corruption, de déshumanisation et de transformation présents sur cette sortie.

Fondé à Belo Horizonte dans l’État du Minas Gerais, Eminence évolue sur la scène metal depuis près de trente ans. Mené par Alan Wallace, le groupe a effectué plus de trente tournées internationales et s’est produit dans de nombreux festivals majeurs tels que Rock in Rio, Woodstock Festival Poland, SXSW, Summer Breeze Brazil, Knotfest Brazil ou encore Rock Al Parque. Le groupe a également partagé l’affiche avec des formations telles que Motörhead, Sepultura, Amon Amarth, Mercyful Fate, Immolation, Krisiun ou Nervosa.

« Silent March » est désormais disponible sur les plateformes de streaming.

Line-up :

Alan Wallace : guitares, synthétiseurs

Bruno Paraguay : chant

Davidson Mainart : basse

Thiago Caeiro : batterie

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