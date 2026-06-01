Chronique: Shinedown « EI8HT », une démonstration de rock US calibré, puissant et terriblement efficace

Avec « EI8HT », Shinedown signe son huitième album studio, confirmant une trajectoire d’une rare stabilité depuis 2008. Cette continuité dans le line-up joue clairement en faveur du groupe, qui semble progresser ensemble disque après disque sans jamais perdre en cohérence. Le résultat est un rock US solide, parfaitement maîtrisé, qui navigue entre rock alternatif et metal alternatif, dans une zone clairement accessible mais jamais vide de sens.

Shinedown fait partie de ces groupes capables de représenter aujourd’hui la facette la plus « grand public » de la musique énergique sans que cela sonne comme un reproche. Au contraire, leur place sur des scènes comme la Mainstage du Hellfest confirme cette capacité a fédérer très largement. Ici, pas de rupture brutale ni de prise de risque démesurée, mais une confiance totale dans une formule qu’ils savent sublimer.

L’album repose avant tout sur une écriture centrée sur la mélodie. Les lignes vocales sont immédiatement accrocheuses, pensées pour rester en tête, tandis que les grooves basse batterie imposent une assise massive et organique. C’est simple, presque évident par moments, mais redoutablement efficace. On sent que chaque titre est construit pour fonctionner en live, avec ce besoin de faire taper du pied autant que de chanter à plein poumons.

La production, comme attendu, est au niveau des standards les plus élevés du genre. Tout est parfaitement équilibré, avec une rythmique qui apporte une vraie densité et une sensation physique presque constante. Rien n’est laissé au hasard, mais sans jamais tomber dans une froideur excessive. Il y a encore suffisamment de souffle et d’espace pour que les émotions passent.

Un autre élément marquant de « EI8HT », c’est sa longueur. Avec 18 morceaux, Shinedown propose un format relativement rare aujourd’hui pour être souligné. Cette générosité permet au groupe d’explorer différentes nuances, d’alterner entre titres très directs et moments plus posés, tout en maintenant une cohérence globale. Cette variété d’arrangements confirme une volonté claire : ne jamais s’enfermer, mais toujours viser l’efficacité.

Bien sûr, l’album ne cherche pas à révolutionner la formule Shinedown. Ceux qui attendent une rupture totale seront peut être déçus. Mais pour tous ceux qui apprécient un rock puissant, mélodique, taillé pour les grandes scènes et les refrains fédérateurs, « EI8HT » remplit parfaitement son rôle. C’est un disque bien construit, maîtrisé de bout en bout, qui confirme que le groupe sait exactement où il va.

Au final, Shinedown livre un album solide, parfois prévisible mais constamment efficace, qui rappelle pourquoi ils restent une valeur sure du rock moderne US. Quand l’émotion rencontre la puissance sans perdre en lisibilité, le résultat parle de lui-même.

A retrouver en concert le 31 octobre 2026 au Zénith de Paris.