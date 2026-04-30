Nunslaughter balance « Rotten Messiah », un nouveau brûlot avant la sortie de « Satanic Chaos Legions »

Les vétérans de l’underground Nunslaughter reviennent avec fracas en dévoilant « Rotten Messiah », un nouveau single accompagné de son clip. Ce titre s’inscrit dans la lignée blasphématoire et sans compromis du groupe, et annonce la sortie de leur prochain album, « Satanic Chaos Legions », attendue le 26 juin via BLKIIBLK.

Avec ce nouvel extrait, Nunslaughter reste fidèle à son ADN, un death metal brut, direct et violemment irrévérencieux. « Rotten Messiah » s’impose comme une déflagration sonore, entre riffs tranchants, rythmiques martelées et vocaux venimeux, confirmant une fois encore la longévité et la cohérence du groupe dans une scène extrême qu’il n’a jamais cessé de défier.

(ndlr: Cette vidéo est réservée aux adultes et disponible uniquement sur YouTube.)



« Satanic Chaos Legions » s’annonce comme un concentré de chaos et de provocation, fidèle à l’imagerie et aux thématiques chères à la formation. Composé de 14 titres, l’album promet une succession d’attaques frontales, sans détour ni concession, où blasphème, violence et ironie noire s’entremêlent.

Parmi les morceaux à venir, on retrouvera notamment « Satanic Chaos Legions », « Jesus Fu*king Dies », « Unsacrament », « Christian Ruse », « Die Your Own Death », « Rotten Messiah », « Peukharist », « Undead Melody », « Cathedral of Stench », « In the Flames of Inferno », « Lucifer the Light », « Listen to the Lies », « Infernal Reign » et « The Spear of Satan ».

Formé autour de Don of the Dead au chant, le groupe s’appuie également sur Wrath à la batterie, Malum à la basse et Tormentor à la guitare. Une line-up qui perpétue l’esprit originel de Nunslaughter, entre tradition old-school et rage intacte.

Avec « Rotten Messiah », Nunslaughter ne cherche pas à réinventer le genre, mais à en rappeler l’essence la plus crue et provocatrice. Un retour sans filtre qui devrait ravir les amateurs de death metal pur et dur, en attendant la sortie complète de « Satanic Chaos Legions » cet été.