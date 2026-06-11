BLOODHUNTER « Sons Of The Abandoned »: un déferlement de violence maîtrisée (Chronique)

Originaire de Galice en Espagne, BLOODHUNTER continue son ascension dans la scène Metal extrême avec « Sons Of The Abandoned« , un quatrième album particulièrement inspiré qui confirme la forte identité développée par le groupe au fil des années. Menée par l’impressionnante Diva Satanica, la formation espagnole signe ici une œuvre aussi agressive qu’accrocheuse, capable de conjuguer brutalité et sens mélodique sans jamais tomber dans les clichés du genre.

Dès les premiers morceaux, BLOODHUNTER impose un savant mélange de Thrash Metal et de Death Metal mélodique, auquel vient se greffer une approche vocale évoquant parfois les sonorités les plus sombres du Black Metal. Pourtant, loin de se limiter aux hurlements extrêmes, Diva Satanica livre une véritable démonstration de force. Sa prestation impressionne autant par son agressivité que par cette dimension malsaine et furieuse qu’elle parvient à insuffler à chaque ligne de chant. Une performance intense qui apporte une personnalité immédiate à l’ensemble.

L’album se distingue également par l’efficacité de ses compositions. Les morceaux sont particulièrement rythmés et accrocheurs, avec cette capacité à donner envie de secouer les nuques tout en imaginant déjà les futurs pits s’enflammer en concert. BLOODHUNTER alterne habilement entre des passages plus techniques, notamment grâce à des solos souvent endiablés, et des structures plus directes qui renforcent encore davantage l’impact de cette violence omniprésente.

Des titres comme « The Outspoken« , « Threshold Of Hell » ou encore le morceau-titre « Sons Of The Abandoned » illustrent parfaitement cette recette qui fait mouche. L’équilibre entre puissance, mélodie et intensité est constamment maintenu, permettant au groupe d’éviter l’excès tout en conservant une férocité de chaque instant. Les amateurs de Metal extrême qui recherchent une musique agressive sans sombrer dans la surenchère devraient y trouver leur compte.

Seule véritable respiration au milieu de cette tempête sonore, « The Night Is Darker Before The Dawn » vient apporter une parenthèse instrumentale acoustique de trois minutes vingt-huit. Cette neuvième piste permet de reprendre son souffle avant de replonger immédiatement dans l’assaut métallique proposé par le reste du disque.

Produit par Tue Madsen, « Sons Of The Abandoned » bénéficie d’une puissance sonore qui met parfaitement en valeur la richesse des compositions. Plus personnel dans ses thématiques, plus mature dans son écriture et toujours aussi féroce dans son exécution, ce nouvel opus démontre que BLOODHUNTER possède aujourd’hui une identité forte et cohérente. En fusionnant plusieurs influences avec intelligence, les Espagnols réussissent à proposer quelque chose de singulier qui leur appartient pleinement.

Avec « Sons Of The Abandoned« , BLOODHUNTER livre un album intense, violent et terriblement efficace. Une œuvre capable de séduire aussi bien les amateurs de Death Metal mélodique que les fans de Thrash moderne ou de Metal extrême au sens large. Une nouvelle preuve que la scène espagnole n’a pas fini de faire parler d’elle.