The Eternal dévoile « Lament For The Hollow », un premier extrait envoûtant de « Obscured Horizons »

Le collectif dark progressive gothic metal The Eternal marque son grand retour avec « Lament For The Hollow », un nouveau single accompagné d’un clip animé à l’esthétique cinématographique. Ce titre annonce la sortie de leur prochain album, « Obscured Horizons », attendue le 18 septembre via Reigning Phoenix Music.

Après avoir posé des bases solides avec l’EP « Celestial », le groupe poursuit son évolution avec une composition à la fois ample et introspective. Déjà salué pour « Skinwalker » en 2024 et pour les atmosphères mélancoliques de ses productions récentes, The Eternal confirme ici sa capacité à mêler intensité émotionnelle et richesse sonore. « Lament For The Hollow » s’ouvre sur des harmonies de guitares majestueuses avant de se déployer en mélodies poignantes, portées par un chant habité.

Le clip animé qui accompagne le morceau vient renforcer cette dimension immersive. Situé en pleine mer agitée, il traduit visuellement la tension et la profondeur émotionnelle du titre, oscillant entre beauté hypnotique et chaos destructeur.

Pour Mark Kelson, chanteur et guitariste du groupe, ce morceau puise dans une réflexion intime et universelle à la fois. Il évoque ce moment charnière où les certitudes s’effondrent, où l’identité vacille et où les illusions doivent être abandonnées. À travers une imagerie forte, notamment celle des vagues et de l’effacement, « Lament For The Hollow » explore la confrontation avec la peur, le doute et la trahison. Un processus brutal mais nécessaire, qui agit comme une forme de catharsis.

Véritable collaboration internationale, The Eternal réunit Mark Kelson et Richie Poate à Melbourne, ainsi que Niclas Etelävuori, ancien membre de Amorphis et Flat Earth, et Jan Rechberger à Helsinki. Une alchimie géographique et artistique qui se ressent pleinement dans leur musique, à la fois sombre, atmosphérique et profondément émotionnelle.

Avec des influences évoquant Katatonia, Swallow the Sun ou encore Anathema, The Eternal continue de tracer sa propre voie, entre lourdeur doom, envolées progressives et lumières mélancoliques.

« Lament For The Hollow » s’impose ainsi comme une première immersion saisissante dans l’univers de « Obscured Horizons », un album qui promet d’explorer encore davantage les contrastes entre obscurité et transcendance. D’autres détails et extraits devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.