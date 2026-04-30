Deliverance dévoile « Chasing The Dragon », un nouveau voyage cosmique avant la sortie de « The Voyager Golden Banquet »

La formation parisienne Deliverance continue de repousser les frontières du metal avec la sortie de son nouveau single « Chasing The Dragon« , accompagné d’un clip immersif. Toujours à la croisée du black metal, du doom, du sludge et d’influences psychédéliques, le groupe confirme une nouvelle fois son approche avant-gardiste et cinématographique.

Ce titre marque le deuxième extrait de leur prochain album, « The Voyager Golden Banquet« , attendu le 22 mai via Les Acteurs de l’Ombre. Après « The Banquet Part. I », Deliverance poursuit ici une narration ambitieuse, où le chaos et l’espoir coexistent dans une quête introspective et cosmique. (ndlr: restez connecté à nos réseaux pour ne pas manquer notre interview du groupe au sujet de ce nouvel album !)

Avec « Chasing The Dragon », le groupe amorce un véritable décollage vers l’inconnu. Le morceau s’inscrit comme le point de départ d’un voyage interstellaire, une échappatoire face au poids de la réalité terrestre. Mais cette élévation vers la lumière n’est qu’illusoire, puisque la fin du titre bascule dans un maelstrom d’émotions et de textures sonores, laissant entrevoir une aventure bien plus complexe et tourmentée qu’il n’y paraît.

Fondé en 2013 par Etienne Sarthou et Pierre Duneau, Deliverance s’est rapidement imposé comme une figure majeure de la scène metal avant-gardiste française. Après un premier EP « Doomsday, Please », puis l’album « CHRST », le groupe a franchi un cap avec « Holocaust 26:1-46 » en 2020 et « Neon Chaos in a Junk-Sick Dawn » en 2022, deux disques salués par la critique et défendus sur des scènes prestigieuses comme le Hellfest, le Motocultor ou encore le Rise & Fall.

En 2026, Deliverance revient plus libre que jamais, brouillant encore davantage les pistes. Si les racines black metal et sludge restent bien présentes, elles se mêlent désormais à des éléments de post-rock, de rock progressif, de psychédélisme aux accents floydiens et même à des touches d’indie rock et d’électro contemporaine. Une hybridation audacieuse qui renforce l’identité unique du groupe.

Avec « The Voyager Golden Banquet », Deliverance propose une véritable odyssée spatiale. L’album invite l’auditeur à quitter ses repères pour plonger dans un univers sonore vaste et imprévisible, oscillant entre tension extrême et apaisement lumineux. Là où le précédent opus se voulait cathartique et oppressant, ce nouveau chapitre s’inscrit dans une quête de paix intérieure, une exploration radicale et sans compromis.

Le groupe célébrera la sortie de ce quatrième album lors d’une release party à Paris, au Petit Bain, le 29 mai, en compagnie de Nature Morte et Aetheria Conscientia.

Côté line-up, Pierre Duneau (chant, synthétiseurs), Sacha Février (basse), Etienne Sarthou (guitare, chœurs) et Viken Poulain (batterie) poursuivent ensemble cette aventure sonore hors norme.

Avec « Chasing The Dragon », Deliverance ne fait que poser la première pierre d’un voyage ambitieux qui s’annonce déjà comme l’un des moments forts de l’année dans la sphère metal expérimentale.