Parallyx dévoile « Lipstick Doll », un single manifeste avant un album attendu en 2027

La scène metalcore française continue de se renouveler, et Parallyx s’impose déjà comme l’un de ses nouveaux visages les plus intrigants. Fondé en 2023 à Paris par la chanteuse marocaine Lina Benabdesslem, le groupe développe une identité sonore aussi brute que moderne, portée par une démarche artistique profondément personnelle.

Aux côtés de Lina, on retrouve Corentin Miara à la basse, Adrien Gottis et Mathis Megrier aux guitares, ainsi que Robin Cabaret à la batterie. Ensemble, ils façonnent un metalcore intense et sans concession, mêlant riffs acérés, mélodies accrocheuses et une production dynamique qui dépasse les codes classiques du genre.

Au cœur de cette proposition, la voix de Lina s’impose comme une véritable signature. Puissante et polyvalente, elle incarne bien plus qu’une performance vocale, elle porte un récit. Celui d’une femme marocaine en quête d’émancipation, confrontée aux stéréotypes culturels et aux attentes sociales. Les compositions de Parallyx traduisent ce parcours intime à travers des textes en arabe et en anglais, donnant naissance à une musique à la fois engagée et universelle.

Le groupe franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec la sortie de « Lipstick Doll », disponible depuis le 30 avril. Ce single marque une rupture claire dans leur trajectoire artistique. Plus qu’un simple titre, il s’agit d’un manifeste. En collaboration avec HK du Vamacara Studio, Parallyx affirme une volonté de ne plus se conformer, de ne plus se laisser modeler. Ici, il n’est plus question de s’adapter, mais de choisir, quitte à déranger.

Le message est frontal, assumé, et reflète une liberté créative totale. Le groupe ne cherche plus à maîtriser les codes du metalcore, il les déconstruit pour mieux les redéfinir. Cette nouvelle direction s’accompagne d’un clip réalisé par Anthony Lossman, venant renforcer l’impact visuel et émotionnel du morceau.

Lina résume cette évolution avec lucidité : « Ce clip marque un nouveau départ pour nous. Ces derniers mois ont été marqués par une vraie recherche d’identité, et Lipstick Doll en est le premier acte. Beaucoup de choses étaient enfermées jusque-là. Avec Lipstick Doll, on laisse certaines choses sortir, et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c’est nous ! »

Ce single n’est qu’un avant-goût du premier album du groupe, attendu début 2027. Un disque qui promet de pousser encore plus loin cette exploration identitaire et sonore, consolidant une vision artistique déjà forte et singulière.

En parallèle, Parallyx multipliera les apparitions live en 2026 avec plusieurs dates notables, notamment aux côtés de Ultra Vomit, Ashen et Immunity, ainsi qu’un passage par le Xtreme Fest. Une série de concerts qui devrait permettre au groupe d’élargir encore son audience.

Avec une identité aussi affirmée et une démarche aussi sincère, Parallyx s’annonce comme un projet à suivre de très près dans les mois à venir.