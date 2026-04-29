Accept célèbre ses 50 ans avec un album hommage XXL réunissant les plus grands noms du metal

Les légendes allemandes de Accept voient les choses en grand pour leurs 50 ans de carrière. Le groupe annonce la sortie d’un album hommage monumental intitulé Teutonic Titans 1976–2026, attendu le 4 septembre 2026.

Et le casting donne immédiatement le ton : près de 50 musiciens issus de la crème du metal mondial ont été réunis pour revisiter 19 titres emblématiques du groupe. Une véritable célébration collective de leur héritage.

Parmi les invités, on retrouve des figures majeures issues de groupes cultes comme Metallica, Pantera, Judas Priest, Korn, Ghost ou encore The Smashing Pumpkins.

Dans le détail, des artistes comme Kirk Hammett, Phil Anselmo, Rob Halford, Tobias Forge ou encore Billy Corgan participeront à cette relecture ambitieuse du catalogue d’Accept.

Chaque titre bénéficiera d’un line-up unique, mêlant chanteurs, guitaristes, bassistes et batteurs issus de différentes générations du metal. Par exemple, une nouvelle version de « Fast As A Shark » réunira notamment Phil Anselmo et Kirk Hammett, tandis que Rob Halford posera sa voix sur l’incontournable « Balls To The Wall ».

Derrière ce projet hors norme, Wolf Hoffmann, guitariste historique du groupe, voit une manière idéale de célébrer cet anniversaire : réunir amis, pairs et influences autour des morceaux qui ont marqué l’histoire du heavy metal.

Plus qu’un simple tribute album, Teutonic Titans 1976–2026 s’annonce comme un véritable manifeste. En revisitant des classiques comme « Metal Heart », « Breaker » ou « Restless And Wild », Accept rappelle son rôle fondamental dans l’émergence du speed metal et son influence sur plusieurs générations d’artistes.

Avec un tel casting et une ambition aussi affirmée, cet album pourrait bien devenir l’un des hommages les plus marquants jamais dédiés à un groupe de metal.