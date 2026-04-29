Justice : Dean Guitars remporte une victoire majeure dans l’affaire Dimebag Darrell

Le feuilleton judiciaire autour de l’héritage de Dimebag Darrell vient de connaître un tournant décisif. Un tribunal fédéral américain a rendu un jugement sommaire largement favorable à Armadillo Distribution Enterprises, maison mère de Dean Guitars.

Ce conflit, engagé en 2021, opposait l’entreprise au trust « In Dime We Trust », représentant les intérêts de la succession du guitariste de Pantera. Au cœur de l’affaire : un accord d’endossement signé avec Dean Guitars, incluant la création de modèles signature et des droits liés à son image.

La succession accusait Dean de ne pas avoir respecté plusieurs clauses contractuelles, allant jusqu’à évoquer fraude, concurrence déloyale, fausse association ou encore exploitation abusive de l’image du musicien.

Mais dans sa décision rendue le 24 avril 2026, la cour a tranché en faveur d’Armadillo sur 11 des 13 chefs d’accusation. La majorité des plaintes, notamment celles liées aux marques, à la fraude et à la rupture de contrat, ont été rejetées.

Point crucial du jugement : la justice reconnaît la légitimité d’Armadillo concernant plusieurs éléments clés, dont la propriété des célèbres modèles de guitares associés à Dimebag, comme les designs Razorback et Stealth.

Dans un communiqué, la direction d’Armadillo salue une décision qui confirme, selon eux, des droits acquis « de bonne foi » au fil des années. L’entreprise insiste également sur une relation historique construite avec la famille Abbott autour d’une passion commune pour la musique.

Toutefois, l’affaire n’est pas totalement close. Deux chefs d’accusation subsistent et pourraient encore être examinés lors d’un éventuel procès, preuve que ce dossier complexe n’a pas encore livré son dernier chapitre.

Plus de vingt ans après la disparition tragique de Dimebag Darrell, cette bataille juridique souligne à quel point son héritage artistique et commercial reste un enjeu majeur dans l’industrie musicale.