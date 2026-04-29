Chuck Billy (Testament) annonce ses mémoires : un récit entre gloire et survie

Figure incontournable du thrash metal, Chuck Billy, frontman de Testament, s’apprête à livrer l’un des témoignages les plus personnels de sa carrière. Son autobiographie, Holding My Breath: The Two Testaments of Chuck Billy, est attendue le 10 novembre 2026.

Co-écrit avec Dave Erickson, l’ouvrage ne se contente pas de retracer une carrière musicale. Il propose une plongée intime dans deux périodes clés de la vie du chanteur, articulées autour d’un concept fort : celui de deux « testaments ».

La première partie, baptisée « Old Testament », revient sur l’explosion du thrash metal dans la Bay Area et la montée en puissance de Testament. Une époque marquée par l’énergie brute, la rivalité entre groupes et l’ascension fulgurante d’une scène devenue culte.

Mais c’est dans la seconde partie, le « New Testament », que le récit prend une dimension bien plus personnelle. En 2001, à seulement 38 ans, Chuck Billy est frappé par un cancer qui bouleverse totalement sa vie. S’ensuit un combat intense, soutenu par toute la communauté metal, notamment à travers le concert caritatif légendaire Thrash of the Titans.

Dans ce livre, l’artiste évoque également son héritage amérindien et mexicain, sa spiritualité, ainsi que les épreuves physiques et mentales traversées durant sa guérison. Un récit à la fois brut et profondément humain, loin des autobiographies rock classiques.

« Ce livre parle de deux versions de moi qui ne sont en réalité qu’une seule histoire – l’homme qui se croyait invincible et celui qui a compris à quel point la vie est fragile », explique Chuck Billy.

L’ouvrage sera enrichi d’une préface signée Rob Halford et d’une postface de Randy Blythe, deux figures majeures de la scène metal, témoignant de l’impact et de l’héritage du chanteur.

Avec Holding My Breath, Chuck Billy ne raconte pas seulement l’histoire d’un groupe ou d’une scène. Il livre un véritable témoignage de résilience, entre succès, maladie et renaissance. Un récit qui s’annonce déjà comme une pièce essentielle pour tous les fans de metal.