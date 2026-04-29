Skindred décroche enfin son premier numéro 1 au Royaume-Uni avec « You Got This »

Après plus de deux décennies de carrière, Skindred franchit un cap historique. Le groupe gallois signe enfin son tout premier numéro 1 au classement officiel des albums au Royaume-Uni avec son neuvième opus You Got This, sorti le 17 avril 2026.

Un accomplissement majeur pour une formation longtemps restée aux portes du sommet, notamment avec Smile en 2023, qui avait échoué de justesse à la deuxième place. Cette fois, la marche est franchie – et avec la manière.

La bataille pour la première place n’a pourtant pas été de tout repos. Opposé à la pop sophistiquée de Jessie Ware et son album Superbloom, Skindred a dû livrer une lutte serrée jusqu’au bout. Après plusieurs retournements en milieu de semaine, le groupe mené par Benji Webbe a finalement pris l’avantage pour s’imposer au sommet du classement officiel.

Ce succès ne se limite pas au classement principal : You Got This s’offre également la première place du classement vinyle, preuve d’un engouement massif et transversal du public.

Au-delà des chiffres, cette consécration représente une victoire symbolique pour toute la scène metal et alternative britannique. Avec son mélange unique de metal, reggae, punk et influences urbaines, Skindred s’est toujours démarqué, construisant patiemment une identité forte et une fanbase fidèle.

Dans un communiqué, le groupe insiste sur la portée du message porté par l’album. You Got This se veut un véritable mantra, une source de motivation et de résilience pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles. Une philosophie positive qui reflète parfaitement l’ADN du groupe et son énergie communicative.

Cette reconnaissance arrive après plus de 20 ans de persévérance, des centaines de concerts et une réputation scénique inébranlable. Désormais, Skindred ne se contente plus d’être un groupe culte : il s’impose comme un acteur incontournable du paysage musical britannique.

Avec ce premier numéro 1, le trio de Newport signe une véritable consécration et prouve qu’il n’est jamais trop tard pour atteindre les sommets.