Loathe annonce « A Stranger To You » et frappe fort avec le single « Revenant »

Après six années d’attente, Loathe est de retour avec l’annonce de son très attendu troisième album, « A Stranger To You », prévu pour le 17 juillet via SharpTone Records. Un retour qui s’accompagne d’un nouveau single puissant, « Revenant », en featuring avec Jami Morgan et Eric Balderose de Code Orange.

Depuis la sortie de « I Let It In And It Took Everything » en 2020, Loathe n’a cessé de redéfinir les contours de la musique heavy moderne. Ce second album, devenu une véritable référence, a propulsé le groupe sur les plus grandes scènes mondiales, aussi bien en première partie de figures majeures qu’en tête d’affiche. Plus encore, il a contribué à façonner une nouvelle vague de musique lourde, atmosphérique et expérimentale qui continue d’influencer la scène actuelle.

Avec « A Stranger To You », le quatuor de Liverpool ne se contente pas de reproduire une formule gagnante. Au contraire, le groupe pousse encore plus loin son approche en proposant 14 titres qui repoussent les limites du metal alternatif. Plus audacieux que jamais, l’album mêle textures psychédéliques, nappes de synthés immersives, rythmiques atypiques et un travail sonore particulièrement poussé. Une œuvre dense, complexe, mais pensée comme une expérience globale, à savourer dans son intégralité.

« Revenant », déjà bien installé dans les setlists live du groupe, illustre parfaitement cette évolution. Le morceau s’ouvre sur des ambiances synthétiques presque aériennes, avant de basculer dans une démonstration de puissance rythmique. La performance vocale de Kadeem France y est particulièrement marquante, naviguant entre passages groovy et explosions abrasives. L’apport de Jami Morgan et Eric Balderose vient renforcer encore l’intensité du titre, donnant naissance à un morceau imprévisible et viscéral.

Dans un paysage musical dominé par les singles, Loathe fait le choix assumé de revenir à une approche plus classique de l’album, avec une structure pensée comme un tout cohérent. « A Stranger To You » se présente ainsi comme une œuvre immersive, conçue pour être explorée de bout en bout, révélant ses subtilités au fil des écoutes.

Côté live, Loathe sera de passage en Europe en juin 2026, avec notamment une apparition très attendue au Hellfest le 19 juin, aux côtés de plusieurs festivals majeurs comme Rock am Ring, Graspop Metal Meeting ou encore Copenhell.

Avec « A Stranger To You », Loathe s’apprête à franchir un nouveau cap et à confirmer son statut de groupe incontournable, capable de redéfinir, encore une fois, les standards de la musique heavy contemporaine.