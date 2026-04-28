Godthrymm dévoile « The Sun Never Fell », un nouvel extrait massif et atmosphérique de « Projections »

Les figures du doom metal britannique Godthrymm poursuivent la montée en puissance autour de leur troisième album « Projections », attendu le 29 mai chez Profound Lore Records. Après « Truth In My Own », le groupe dévoile un second single, « The Sun Never Fell », qui met en lumière une facette plus ample et épique de leur univers.

Avec ce nouveau titre, Godthrymm joue sur un équilibre saisissant entre lourdeur écrasante et envolées mélodiques. Le morceau se distingue par ses harmonies vocales, ses multiples couches instrumentales et ses riffs massifs, tout en laissant filtrer une forme d’espoir à travers l’obscurité. Comme l’explique le guitariste et chanteur Hamish Glencross, « The Sun Never Fell » cherche à faire émerger la lumière au cœur des ténèbres, avec une dynamique où l’espoir guide la sortie du désespoir.

Avec « Projections », Godthrymm vient conclure une trilogie entamée avec « Reflections » en 2020, puis poursuivie avec « Distortions » en 2023. En quelques années, le groupe s’est imposé comme une valeur montante incontournable de la scène doom britannique, s’inscrivant dans l’héritage des pionniers du genre comme My Dying Bride, Paradise Lost ou encore Anathema.

Cette filiation n’a rien d’un hasard. Godthrymm est mené par Hamish Glencross, ancien membre de My Dying Bride, Vallenfyre et Solstice, accompagné du batteur Shaun Taylor-Steels, lui aussi passé par My Dying Bride et Anathema. Une base solide qui se ressent pleinement dans l’ADN du groupe, tout en laissant place à une évolution constante.

Loin d’un simple exercice nostalgique, « Projections » approfondit les fondations posées sur « Distortions » et pousse le groupe vers davantage de richesse sonore. Avec un line-up élargi et une approche plus ambitieuse, l’album promet une palette plus large, mêlant complexité, intensité émotionnelle et puissance brute. Le résultat s’annonce comme l’œuvre la plus dense, variée et agressive du groupe à ce jour.

L’album a été enregistré sur plusieurs périodes au cours de l’année passée, sous la supervision de Glencross et d’Andy Hawkins, avec un artwork signé Mitchell Nolte.

Pour célébrer la sortie de « Projections », Godthrymm se produira le 6 juin au Brudenell Social Club à Leeds, pour un concert spécial de lancement en partenariat avec Crash Records.

Tracklist de « Projections » :

01. Trenches Deep

02. Truth In My Own

03. The Sun Never Fell

04. Endure My Skin (feat. Aaron Stainthorpe)

05. Jewels

06. Hope Is Eternal

Avec « The Sun Never Fell », Godthrymm confirme sa capacité à conjuguer tradition doom et ambitions modernes, en livrant un morceau aussi écrasant que chargé d’émotion, annonçant un album qui pourrait bien marquer un tournant dans leur discographie.