Messalina dévoile « No Color » avec Tim De Gieter, un single intense et sans concession

Toujours à la croisée de l’ombre et de l’incandescence, Messalina poursuit son exploration des émotions extrêmes avec un nouveau titre marquant, « No Color ». Après les déjà remarqués « Cold As Before » et « A Cross », le quatuor revient avec un morceau à la fois abrasif et profondément introspectif, enrichi par la présence de Tim De Gieter, figure bien connue pour son travail avec Amenra et Doodseskader.

Originaire de la Baie des Anges, Messalina cultive une esthétique où la lumière semble toujours filtrée par des ténèbres épaisses. Inspiré par la figure historique sulfureuse de Messaline, le groupe façonne une musique où se mêlent désir, douleur et tension permanente. Leur univers oscille entre lourdeur sludge, mélodies envoûtantes et atmosphères presque rituelles, donnant naissance à des compositions aussi hypnotiques que tourmentées.

Avec « No Color », extrait de leur prochain EP « Golden Wounds » attendu le 22 mai, Messalina franchit une nouvelle étape dans cette quête sonore. Le morceau se distingue par une dualité saisissante, entre énergie post-grunge et noirceur suffocante. Une « violence intérieure sous sédatif », comme le décrit JB Le Bail, guitariste et chanteur du groupe. Le titre explore un état dépressif frontal, ce moment où tout semble perdre sa saveur, où les émotions s’effacent dans une grisaille persistante. Une avancée mécanique dans un monde vidé de ses couleurs.

La collaboration avec Tim De Gieter ne doit rien au hasard. Issue d’une rencontre sur la route à l’époque d’Amenra, elle s’est imposée naturellement lors de la création du morceau. Le musicien belge apporte ici toute la profondeur de son univers, renforçant l’intensité émotionnelle déjà palpable chez Messalina. De son côté, il évoque une connexion évidente entre les deux projets, saluant un terrain d’expression idéal pour libérer des tensions personnelles à travers cette fusion sonore sombre et fiévreuse.

Le line-up de Messalina réunit JB Le Bail (guitare, chant), Aymen Mahjoubi (guitare, chant), Alexis Fedunizin (basse) et Rémi Serafino (batterie). À noter que JB Le Bail et Rémi Serafino ont également évolué au sein de Svart Crown et jouent actuellement avec Igorrr, ajoutant encore à la richesse et à la diversité des influences du groupe.

Avec « No Color », Messalina confirme son identité forte et singulière, entre tension brute et mélancolie profonde. Un titre qui ne cherche pas à rassurer, mais à faire ressentir, pleinement, intensément, quitte à déranger.