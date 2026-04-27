Korn s’allie à Diablo pour un nouveau titre sombre et explosif : « Reward The Scars »

Quatre ans après l’ère marquante de Requiem, Korn signe un retour aussi inattendu que percutant. Le groupe américain dévoile un nouveau titre inédit, Reward The Scars, né d’une collaboration avec l’univers culte de Diablo. Une alliance qui coule presque de source tant les deux entités partagent une même fascination pour les ténèbres, la souffrance et les luttes intérieures.

Visuellement et musicalement, ce nouveau titre s’inscrit dans une esthétique sombre et viscérale, directement inspirée de Lord of Hatred, une extension très attendue par la communauté de joueurs. L’artwork, fragmenté et chaotique, reflète parfaitement cette collision entre deux mondes où la violence et la résilience coexistent.

Dans le communiqué, Jonathan Davis revient sur cette collaboration naturelle :

« Je joue à Diablo depuis des années, et rejoindre cet univers créatif m’a semblé tout à fait naturel. »

Il ajoute :

« Je me suis toujours senti proche du côté sombre de ce jeu et de l’idée d’affronter ce qui se cache sous la surface. C’est une chose que Korn explore dans sa musique depuis le début. »

Une déclaration qui résume parfaitement l’ADN du groupe, toujours ancré dans une exploration émotionnelle brute, entre introspection et violence cathartique. Avec Reward The Scars, Korn ne se contente pas d’un simple single promotionnel, mais propose une véritable immersion sonore en lien direct avec l’univers de Diablo.

Ce retour intervient alors que le groupe s’apprête à retrouver la scène française pour un concert très attendu, déjà complet, prévu le 23 octobre à l’Accor Arena. Une date qui confirme, s’il le fallait encore, l’aura intacte du groupe auprès du public hexagonal.

Entre gaming et metal, cette collaboration illustre une fois de plus la capacité de Korn à se réinventer sans renier ses racines. Une plongée dans l’obscurité qui ne fait que renforcer leur statut de pionniers.