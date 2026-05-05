Hollywood Undead dévoile le single ‘All My Friends’ avec en featuring Jeris Johnson

Hollywood Undead est de retour avec un nouveau titre explosif intitulé ‘All My Friends’, en collaboration avec Jeris Johnson. Disponible dès maintenant via Sumerian Records, ce nouveau morceau s’inscrit comme un véritable manifeste pour cette nouvelle ère du groupe, plus sombre, plus agressive et toujours aussi fédératrice.

Avec ‘All My Friends’, Hollywood Undead retrouve cette énergie tranchante et immédiate qui a forgé ses plus grands hymnes. Le titre mélange refrains taillés pour les grandes scènes et échanges vocaux ultra dynamiques, le tout porté par une ambiance visuelle et thématique marquée par les monstres, la pression, la gloire et ses conséquences. L’apport de Jeris Johnson vient renforcer cette dimension plus sinistre, poussant encore plus loin la fusion entre rap, rock et sonorités lourdes qui caractérise le groupe depuis ses débuts.

Ce nouveau single s’inscrit dans la continuité des récentes sorties du groupe depuis leur signature chez Sumerian Records, après ‘Hollywood Forever’, ‘SAVIOR’ et ‘1×1’. Ce dernier, sorti en mars 2026, avait particulièrement marqué les esprits avec l’utilisation d’un sample du mythique ‘Raining Blood’ de Slayer, preuve que le groupe continue de puiser dans ses influences pour mieux les réinventer.

Le retour en force d’Hollywood Undead ne date pas d’hier. Dès octobre 2024, ‘Hollywood Forever’ avait posé les bases de cette nouvelle dynamique en dépassant les 20 millions de streams et en s’imposant dans les charts rock. ‘SAVIOR’, dévoilé en juin 2025, avait ensuite montré une facette plus introspective du groupe, confirmant une évolution artistique maîtrisée.

Avec plus de 3,8 milliards de streams cumulés au cours de leur carrière, Hollywood Undead continue de rassembler une fanbase mondiale fidèle depuis l’époque de Swan Songs, leur premier album certifié platine sorti en 2008. Dix-sept ans plus tard, le groupe prouve qu’il reste une force incontournable du rock moderne, capable de se réinventer sans perdre son ADN.

Ce nouveau titre arrive alors que le groupe s’apprête à repartir à l’assaut des plus grandes scènes internationales. Hollywood Undead sera notamment présent sur plusieurs festivals majeurs, dont Welcome To Rockville, ainsi que des rendez-vous européens incontournables comme Download Festival, Rock am Ring, Rock im Park, Nova Rock ou encore Graspop Metal Meeting.

Presque deux décennies après ses débuts, Hollywood Undead semble plus déterminé que jamais à repousser les limites et à imposer une vision toujours plus intense et spectaculaire de sa musique.