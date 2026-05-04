Cavalera annonce sa tournée européenne « Chaos A.D. », quatre dates confirmées en France

Les frères Cavalera continuent de célébrer l’héritage de Sepultura avec une nouvelle tournée européenne dédiée à l’album culte « Chaos A.D. ». Au programme, un passage massif sur le Vieux Continent au printemps et à l’été 2026, avec plusieurs festivals majeurs et une série de concerts en salles.

Mais bonne nouvelle pour le public français, la France sera particulièrement bien servie avec pas moins de quatre dates confirmées.

D’abord, le duo passera par le Heavy Week-End de Maxéville le 6 juin 2026, première escale française de cette tournée.

Ils enchaîneront ensuite avec une série de concerts en salles :

30 juin 2026, Villeurbanne (Le Transbordeur)

1er juillet 2026, Montpellier (Le Rockstore)

7 juillet 2026, Aix-en-Provence (6MIC)

À cela s’ajoute leur présence très attendue au Hellfest le 20 juin 2026, renforçant encore l’importance de la France dans cette tournée.

Sur scène, Max et Igor Cavalera interpréteront l’intégralité de « Chaos A.D. », un disque fondamental sorti en 1993 qui a marqué un tournant dans l’histoire du metal en mêlant groove, thrash et influences hardcore. Le public pourra ainsi redécouvrir des classiques comme « Refuse/Resist », « Territory » ou encore « Slave New World », joués dans leur intégralité et avec l’intensité brute qui caractérise toujours le duo.

Cette tournée européenne s’inscrit dans une série de célébrations autour des réenregistrements récents des premiers albums de Sepultura par les frères Cavalera, confirmant leur volonté de revisiter leur héritage avec une approche moderne mais fidèle à l’esprit d’origine.

Avec quatre dates réparties entre festival et salles, la France s’impose comme une étape clé de cette tournée « Chaos A.D. », offrant aux fans plusieurs occasions de vivre cette performance unique.