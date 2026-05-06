Steven Tyler face à la justice : des accusations graves relancent l’affaire Aerosmith

Le nom de Steven Tyler refait aujourd’hui surface dans un contexte bien plus sombre que celui du rock’n’roll. Le chanteur emblématique de Aerosmith est actuellement au cœur d’une affaire judiciaire majeure, dont certains éléments viennent d’être relancés par la justice américaine.

Une situation qui jette une ombre lourde sur l’héritage du groupe.

Julia Misley, anciennement connue sous le nom de Julia Holcomb, accuse Steven Tyler de faits remontant aux années 1970. À l’époque, elle affirme avoir été mineure, âgée de 16 ans, lorsqu’elle aurait entamé une relation avec le chanteur. Selon la plainte, cette relation aurait été marquée par des accusations de manipulation, d’abus de pouvoir et d’agressions sexuelles.

Parmi les éléments les plus troublants du dossier, la plaignante affirme que Steven Tyler aurait obtenu sa tutelle légale afin de vivre avec elle, une décision qui, si elle était confirmée, renforcerait considérablement la gravité des accusations. Elle évoque également une grossesse suivie d’un avortement qu’elle affirme avoir subi sous pression.

L’affaire, initialement déposée en 2022, connaît aujourd’hui un tournant important. Une décision récente de justice a écarté une grande partie des accusations, principalement en raison de la prescription des faits. Cependant, tout n’a pas été abandonné.

Certains éléments du dossier ont été jugés recevables, ce qui signifie qu’un procès aura bien lieu en 2026. Ce maintien partiel suffit à relancer pleinement l’affaire sur le plan médiatique, et à replacer Steven Tyler sous les projecteurs pour des raisons judiciaires plutôt qu’artistiques.

De son côté, le chanteur conteste les accusations. Sa défense affirme que la relation évoquée était consentie et s’inscrivait dans un contexte différent de celui d’aujourd’hui. Un argument qui, sans surprise, suscite déjà de vives réactions.

Cette affaire intervient dans une période déjà délicate pour Aerosmith. Fragilisé par les problèmes de santé de son frontman, notamment une grave blessure aux cordes vocales ayant conduit à l’arrêt des tournées, le groupe doit désormais faire face à une crise d’image potentiellement majeure.

L’issue du procès pourrait avoir des conséquences importantes, non seulement pour Steven Tyler, mais aussi pour l’héritage d’Aerosmith, dont l’influence sur le rock américain reste immense.

À ce stade, aucune conclusion judiciaire définitive n’a été rendue. Mais une chose est sûre : l’affaire est désormais relancée, et elle pourrait marquer durablement l’histoire du groupe.

Sources

Los Angeles Times

Loudwire / Loudersound

People Magazine

Consequence