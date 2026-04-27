Grand Paris Sludge Festival 2026, une quatrième édition massive et incontournable à l’Empreinte

Le Grand Paris Sludge Festival revient les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026 à L’Empreinte pour une quatrième édition qui s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur pour les amateurs de sonorités lourdes, psychédéliques et abrasives. Fidèle à son ADN, l’événement propose une affiche équilibrée entre figures cultes, valeurs sûres et découvertes à fort potentiel.

En tête d’affiche, les Suédois de Truckfighters viendront faire parler leur fuzz légendaire. Véritable référence du desert rock moderne, le trio profitera de l’occasion pour défendre son nouvel album « Masterflow » et clôturer le festival en apothéose. Une performance taillée pour les amateurs de Slomosa, Elder ou encore Hermano.

Autre moment fort du week-end, la venue exceptionnelle de Coven, pionniers incontestés du rock occulte. Mené par la charismatique Jinx Dawson, le groupe offrira une conclusion mythique à la première soirée, pour les fans de The Devil’s Blood, Black Widow et Electric Wizard.

Parmi les projets à suivre de près, Fuzz Sagrado, porté par le guitariste de Samsara Blues Experiment, viendra injecter une dose de heavy psych allemande intense et planante. Un set qui devrait séduire les amateurs de Yawning Man, Colour Haze et My Sleeping Karma.

Côté scène française, Alta Rossa promet une prestation viscérale avec son sludge sombre et émotionnel, dans la lignée de Neurosis ou Cult Leader. Dans une veine plus abrasive, Salace aura la lourde tâche d’ouvrir les hostilités avec un set marqué par la noirceur de son dernier album « Dragged Into Rot ».

Les Texans de High Desert Queen apporteront quant à eux leur vision brute du desert rock, quelque part entre Kyuss et Mastodon, idéale pour un voyage sonore en plein désert.

Dans un registre plus atmosphérique, les Belges de Hemelbestormer fusionneront sludge, ambient et touches de black metal dans un set instrumental immersif, qui devrait ravir les fans de Pelican, Russian Circles et Amenra.

Le duo Verdun viendra quant à lui asséner son doom hardcore massif et apocalyptique pour clôturer la scène Club, tandis que Conviction défendra un doom traditionnel empreint de mélancolie, dans la lignée de Saint Vitus ou Pentagram.

Enfin, la curiosité de cette édition pourrait bien venir de Midhaven, formation mêlant metal progressif, sludge et influences de musique traditionnelle indienne. Une proposition audacieuse qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit du festival.

Avec cette affiche riche et cohérente, le Grand Paris Sludge Festival 2026 confirme son statut d’événement incontournable pour tous les passionnés de musiques lourdes en France. Deux jours placés sous le signe de la fuzz, du riff et de l’intensité, à ne pas manquer.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/grandparissludge/