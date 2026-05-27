Get The Shot annonce son retour à Paris pour un concert explosif à L’Alhambra en octobre 2026

Les Canadiens de Get The Shot seront de retour à Paris le vendredi 30 octobre 2026 pour un concert qui s’annonce déjà particulièrement intense. Le groupe se produira sur la scène de L’Alhambra, avec une mise en vente des billets prévue le 29 mai 2026 à 11h00.

Originaire de Québec, Get The Shot s’est imposé au fil des années comme l’un des noms incontournables de la scène hardcore/metal moderne. Entre influences thrash, death metal et beatdown, le groupe développe un son brutal et sans compromis, porté par une énergie live devenue leur véritable signature.

Après plus de 500 concerts à travers le monde et des apparitions remarquées sur des festivals majeurs comme Hellfest ou Wacken Open Air, les Canadiens continuent de défendre une vision du hardcore aussi intense qu’authentique. Leur dernier passage à Paris s’était d’ailleurs joué à guichets fermés et reste encore dans les mémoires des fans présents ce soir-là.

Cette nouvelle date parisienne promet donc une nouvelle fois une ambiance survoltée dans la salle de L’Alhambra. Les guests seront annoncés prochainement.

La billetterie ouvrira le 29 mai 2026 à 11h00.

Evènement Facebook: https://www.facebook.com/events/2125362448009383/