Guilt Trip en concert à L’Alhambra de Paris le 1er novembre 2026

Le quintet britannique Guilt Trip poursuit son ascension et donne rendez-vous au public parisien pour une date qui promet d’être particulièrement explosive. Le groupe se produira à L’Alhambra le dimanche 1er novembre 2026.

Les billets seront mis en vente à partir du 15 mai 2026 à 10h00.

Originaire de Manchester, Guilt Trip s’est imposé ces dernières années comme l’un des nouveaux noms forts de la scène hardcore/metal britannique. Porté par une approche moderne et agressive du genre, le groupe mélange riffs acérés, breakdowns massifs et passages mélodiques avec une efficacité redoutable.

Leur réputation s’est construite autant en studio que sur scène, notamment grâce à des tournées remarquées aux côtés de While She Sleeps, Malevolence ou encore Sylosis. Le groupe a également marqué les esprits lors de prestations dans plusieurs festivals majeurs comme le Hellfest ou le Download Festival.

Alors qu’un nouvel album est attendu prochainement chez Roadrunner Records, Guilt Trip semble prêt à franchir un nouveau cap. Ce futur disque devrait confirmer encore davantage l’identité du groupe, à la croisée du hardcore moderne, du thrash et du metal contemporain.

Le 1er novembre 2026, le public parisien peut donc s’attendre à un concert intense, brutal et sans concession dans l’atmosphère toujours survoltée de L’Alhambra.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/1510974563947309/