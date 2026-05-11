Steel Panther signe chez Frontiers Music et dévoile « The Mother’s Day Song »

Steel Panther est officiellement de retour. Après trois années sans nouveau titre inédit, le groupe américain vient de dévoiler « The Mother’s Day Song », accompagné d’un clip totalement dans l’esprit provocateur et absurde qui a construit sa réputation depuis plus de vingt ans.

Le morceau marque également le début d’un nouveau chapitre pour le groupe avec la signature d’un contrat chez Frontiers Music.

Et fidèle à lui-même, Steel Panther a annoncé cette collaboration avec un communiqué volontairement outrancier et provocateur :

« On a signé pas mal de trucs au cours de notre carrière, y compris sur plus de parties du corps qu’on ne peut s’en souvenir, mais on vient officiellement de signer avec Frontiers. »

Le groupe poursuit ensuite avec l’humour trash qui lui est propre, multipliant les références provocatrices autour de Dave Mustaine, des prostituées, du vin italien et des nonnes.

Derrière cette communication volontairement excessive, cette signature reste néanmoins importante pour Steel Panther, qui semble préparer activement son retour après plusieurs années plus discrètes.

Depuis sa formation en 2000, Steel Panther s’est imposé comme l’un des groupes les plus atypiques du hard rock moderne, mélangeant virtuosité musicale, second degré permanent et hommage assumé au glam metal des années 80.

Le groupe avait véritablement explosé avec l’album Feel The Steel en 2009, entouré d’invités prestigieux comme Corey Taylor, M. Shadows, Justin Hawkins ou encore Scott Ian.

Depuis, la formation a enchaîné les albums et les tournées mondiales avec Balls Out, All You Can Eat, Lower The Bar et Heavy Metal Rules, tout en conservant cette image volontairement outrancière devenue sa marque de fabrique.

Steel Panther sera également de passage en France le 15 juin prochain au Bataclan dans le cadre de sa tournée européenne « Europe Twenty Twenty S€X Tour ».