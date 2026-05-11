DragonForce débute sa nouvelle ère avec Alissa White-Gluz sur scène

Le premier concert de DragonForce avec Alissa White-Gluz a finalement eu lieu ce week-end au festival Welcome To Rockville en Floride. Mais cette première apparition de la nouvelle formation s’est déroulée dans un contexte bien plus particulier que prévu.

Alors que le groupe avait initialement annoncé qu’Alissa partagerait le chant avec Marc Hudson, ce dernier a finalement été absent du concert en raison de problèmes auditifs persistants et d’acouphènes devenus incompatibles avec les performances live actuelles.

Résultat, Alissa White-Gluz a assuré seule le chant principal durant l’intégralité du set, offrant ainsi aux fans un premier aperçu concret de cette nouvelle version de DragonForce sur scène. Des vidéos filmées par le public circulent déjà massivement en ligne, notamment sur des classiques comme « Through The Fire And Flames ».

Cette prestation marquait également le coup d’envoi des célébrations autour des 20 ans de l’album Inhuman Rampage, disque emblématique ayant propulsé DragonForce au rang de phénomène mondial du power metal.

Le groupe a tenu à rassurer les fans concernant Marc Hudson, précisant qu’il ne s’agissait pas d’un départ mais d’une pause nécessaire pour préserver sa santé sur le long terme. DragonForce affirme d’ailleurs travailler actuellement sur du nouveau matériel impliquant les deux chanteurs.

L’arrivée d’Alissa White-Gluz marque un véritable tournant dans l’histoire du groupe britannique. Première femme à occuper un rôle de frontwoman chez DragonForce, elle apporte une nouvelle dynamique à une formation déjà réputée pour son approche spectaculaire et ultra technique du power metal.