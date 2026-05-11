Mastodon annonce enfin son neuvième album studio pour 2026

Après des mois de rumeurs, d’incertitudes et une période particulièrement difficile pour le groupe, Mastodon semble enfin prêt à tourner une nouvelle page. Le batteur et chanteur Brann Dailor a confirmé que le neuvième album studio du groupe sortira bien cette année.

L’information a été révélée lors d’une récente interview relayée par with Blabbermouth.net, dans laquelle le musicien explique que le disque est désormais terminé. Un soulagement pour les fans, tant ce nouvel opus aura été marqué par les épreuves.

Le groupe avait en effet connu une rupture importante en 2025 avec le départ de Brent Hinds, membre fondateur et figure emblématique du groupe. À l’époque, le groupe avait précisé que ce nouvel album ne contiendrait aucune contribution du guitariste. Quelques mois plus tard, la scène Metal apprenait avec stupeur le décès tragique de Hinds dans un accident de moto à Atlanta.

Selon Brann Dailor, la création de cet album a donc été particulièrement éprouvante émotionnellement. Malgré cela, le groupe a choisi d’aller au bout du processus et de poursuivre son évolution.

Ce futur disque marquera également une nouvelle ère pour le groupe avec l’arrivée du guitariste Nick Johnston, désormais impliqué dans l’aventure live et potentiellement dans la suite de l’histoire de Mastodon.

Aucun titre, artwork ou date précise de sortie n’ont encore été dévoilés, mais cette confirmation suffit déjà à relancer l’attente autour d’un des albums Metal les plus surveillés de l’année.

Le successeur de Hushed and Grim, sorti en 2021, pourrait bien devenir l’album le plus personnel et émotionnel de la carrière du groupe.