Anthrax dévoilera un nouveau titre cette semaine et lance enfin l’ère « Cursum Perficio »

Après près de dix ans d’attente depuis For All Kings, Anthrax semble enfin prêt à entrer dans une nouvelle ère. Le groupe de thrash metal new-yorkais sortira en effet un nouveau morceau intitulé « It’s For The Kids » ce vendredi 15 mai 2026, lançant officiellement la campagne promotionnelle de son prochain album studio, Cursum Perficio.

Produit par Jay Ruston, déjà derrière Worship Music et For All Kings, ce nouvel album devrait finalement voir le jour le 18 septembre 2026 après plusieurs reports et une gestation particulièrement longue.

Ces derniers mois, plusieurs membres du groupe avaient laissé entendre que ce nouveau disque serait particulièrement agressif et très centré sur les riffs. Scott Ian et Charlie Benante avaient notamment évoqué un album « très new-yorkais », fidèle à l’ADN thrash d’Anthrax.

Un tracklisting supposé du disque circule déjà en ligne :

Persistence Of Memory

The Long Goodbye

It’s For The Kids

Everybody’s Got A Plan

The Edge Of Perfection

Infectious

NYC 93

Cursum Perficio

T.O.M.B.

Watch It Go

My Victory

Le groupe avait également commencé à teaser du nouveau matériel sur scène ces dernières semaines, notamment durant sa tournée australienne, où un extrait inédit avait été joué en live.

Avec ce retour imminent, Anthrax met enfin un terme à l’une des plus longues périodes de silence de sa carrière. Cursum Perficio marquera en effet le premier véritable album studio du groupe depuis 2016.