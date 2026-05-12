Anthrax dévoilera un nouveau titre cette semaine et lance enfin l’ère « Cursum Perficio »

Anthrax dévoilera un nouveau titre cette semaine et lance enfin l’ère « Cursum Perficio »

Après près de dix ans d’attente depuis For All Kings, Anthrax semble enfin prêt à entrer dans une nouvelle ère. Le groupe de thrash metal new-yorkais sortira en effet un nouveau morceau intitulé « It’s For The Kids » ce vendredi 15 mai 2026, lançant officiellement la campagne promotionnelle de son prochain album studio, Cursum Perficio.

Produit par Jay Ruston, déjà derrière Worship Music et For All Kings, ce nouvel album devrait finalement voir le jour le 18 septembre 2026 après plusieurs reports et une gestation particulièrement longue. 

Ces derniers mois, plusieurs membres du groupe avaient laissé entendre que ce nouveau disque serait particulièrement agressif et très centré sur les riffs. Scott Ian et Charlie Benante avaient notamment évoqué un album « très new-yorkais », fidèle à l’ADN thrash d’Anthrax.

Un tracklisting supposé du disque circule déjà en ligne :

  • Persistence Of Memory
  • The Long Goodbye
  • It’s For The Kids
  • Everybody’s Got A Plan
  • The Edge Of Perfection
  • Infectious
  • NYC 93
  • Cursum Perficio
  • T.O.M.B.
  • Watch It Go
  • My Victory 

Le groupe avait également commencé à teaser du nouveau matériel sur scène ces dernières semaines, notamment durant sa tournée australienne, où un extrait inédit avait été joué en live. 

Avec ce retour imminent, Anthrax met enfin un terme à l’une des plus longues périodes de silence de sa carrière. Cursum Perficio marquera en effet le premier véritable album studio du groupe depuis 2016. 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

Autres infos

Carnifex signe chez Sumerian Records et dévoile « Roses and Rotting Corpses »

Carnifex signe chez Sumerian Records et dévoile « Roses and Rotting Corpses »

Steel Panther signe chez Frontiers Music et dévoile « The Mother’s Day Song »

Steel Panther signe chez Frontiers Music et dévoile « The Mother’s Day Song »

DragonForce débute sa nouvelle ère avec Alissa White-Gluz sur scène

DragonForce débute sa nouvelle ère avec Alissa White-Gluz sur scène

Mastodon annonce enfin son neuvième album studio pour 2026

Mastodon annonce enfin son neuvième album studio pour 2026

Alissa White-Gluz rejoint DragonForce : une trajectoire inattendue qui secoue la scène Metal

Alissa White-Gluz rejoint DragonForce : une trajectoire inattendue qui secoue la scène Metal

Converge dévoile « Doom In Bloom », un nouvel extrait suffocant de « Hum Of Hurt »

Converge dévoile « Doom In Bloom », un nouvel extrait suffocant de « Hum Of Hurt »

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.