Converge dévoile « Doom In Bloom », un nouvel extrait suffocant de « Hum Of Hurt »

Il y a des sons que l’on n’explique pas. Des fréquences qui semblent exister en dehors de toute logique, tapies dans l’ombre, perceptibles uniquement par certains. Un grondement sourd, persistant, insaisissable. Un phénomène bien réel, documenté à travers le monde. On l’appelle « The Hum ».

Et aujourd’hui, Converge s’en empare.

Le groupe mené par Jacob Bannon transforme cette anomalie acoustique en une métaphore viscérale de la souffrance humaine. Une idée simple, mais vertigineuse et si ce bourdonnement était la somme de toute la douleur du monde ? Une onde invisible, perceptible uniquement par ceux qui vibrent sur la même fréquence émotionnelle.

C’est dans cette atmosphère lourde et oppressante que s’inscrit ‘Hum Of Hurt’, leur nouvel album attendu le 5 juin 2026 via Epitaph Records et Deathwish Inc..

Pensé comme une œuvre à part entière et même comme l’une des deux faces d’un projet plus vaste né d’une phase de composition particulièrement prolifique, ce disque s’annonce plus brut, plus dépouillé. Mais loin de se contenter d’une violence frontale, Converge continue d’explorer une vision profondément sombre et pourtant lucide de la condition humaine.

Après un premier aperçu avec le titre éponyme, le groupe dévoile aujourd’hui ‘Doom In Bloom’.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le morceau ne fait aucun compromis.

‘Doom In Bloom’ est une déflagration. Un titre à vif, abrasif, presque dangereux, où la voix de Jacob Bannon semble se désintégrer à chaque hurlement. Une performance habitée, à la limite de la rupture.

Dans ses paroles, le frontman plonge dans une introspection brutale, marquée par le poids des années et une lucidité parfois étouffante. Il y décrit une lutte intérieure qui ne mène pas forcément à la clarté, mais à une prise de conscience douloureuse – celle de voir ses propres failles se refléter chez les autres.

» C’est sombre et cela vous vise directement. Dans mes paroles, j’explore la façon dont mon introspection de quinquagénaire n’apporte pas toujours plus de lumière. Je vois mes propres pièges se refléter chez ceux qui m’entourent. Je les supplie ici de se libérer de ce nœud coulant pour pouvoir vivre un jour de plus. »

Un cri d’alerte plus qu’un simple texte. Une tentative désespérée de briser le cycle.

En studio, le groupe reste fidèle à ses racines. ‘Hum Of Hurt’ a été enregistré et mixé par Kurt Ballou, épaulé par Zach Weeks au God City Studio, antre créatif du groupe situé à Salem, Massachusetts. Un environnement qui contribue largement à cette identité sonore organique, rugueuse, sans artifice.

Visuellement, l’album prolonge cette immersion dans le chaos. L’artwork, conçu par Jacob Bannon en collaboration avec Thomas Hooper, repose sur une idée forte – la collision entre le vivant et le cataclysmique. Un tracé ECG qui se désagrège en sismogramme instable, symbole d’un cœur qui vacille avant de disparaître dans un bruit de fond universel.

À cela s’ajoute une dimension presque spirituelle, avec une représentation des cinq éléments, le Pancha Bhuta, plongés dans le désordre. Terre, eau, feu, air et éther ne sont plus des forces d’équilibre, mais les témoins d’un monde en perte de repères.

Avec ‘Hum Of Hurt’, Converge ne propose pas simplement un nouvel album. Le groupe construit une expérience sensorielle et émotionnelle totale, où chaque détail – sonore comme visuel – participe à une même descente.

‘Doom In Bloom’ n’en est que le prélude.

Et il est déjà difficile de reprendre son souffle.