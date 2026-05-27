FLOTSAM AND JETSAM dévoile le morceau titre de son nouvel album « Rats In The Temple »

Les légendes du Thrash Metal Flotsam and Jetsam viennent de lever le voile sur « Rats In The Temple », premier extrait et morceau titre de leur nouvel album attendu le 28 août 2026 via Napalm Records.

Accompagné d’un clip officiel dévoilé le 27 mai 2026, ce nouveau titre marque le grand retour du groupe avec un morceau aussi technique qu’efficace, mêlant harmonies de guitare sombres, batterie tonitruante et les hurlements immédiatement reconnaissables d’Eric A.K. Knutson.

Après plus de quarante années de carrière, d’innombrables tournées mondiales et quinze albums studio, FLOTSAM AND JETSAM continue de défendre un Thrash Metal à la fois agressif, mélodique et résolument intemporel.

Eric A.K. Knutson s’est exprimé au sujet du morceau :

« Nous sommes super excités de sortir le premier single de l’album, qui est tout naturellement la chanson titre, « Rats In The Temple » ! Cette chanson a beaucoup à dire, et nous espérons que les fans l’aimeront autant que nous. C’est sans doute l’une des chansons les plus exigeantes techniquement que FLOTSAM ait jamais enregistrées, et nous avons hâte de la jouer en live aussi ! »

Avec ce nouvel album, le groupe poursuit la dynamique amorcée ces dernières années avec des albums salués comme The End of Chaos, Blood in the Water ou encore I Am the Weapon. Cette nouvelle production marque également leur premier album chez Napalm Records.

Depuis leurs débuts avec les classiques Doomsday for the Deceiver en 1986 ou No Place for Disgrace en 1988, les Américains ont su imposer une identité unique, mélangeant Thrash Metal ultra nerveux et Power Metal grandiose.

Toujours portés par le charismatique Eric A.K. Knutson, les musiciens continuent d’enchaîner les grandes scènes et festivals internationaux comme Wacken Open Air, Graspop Metal Meeting, Bloodstock Open Air ou encore Alcatraz Metal Festival.

À propos de l’album, Eric A.K. Knutson déclare :

« Cet album est une BÊTE, vraiment notre meilleur travail à ce jour !! Faites-vous plaisir. Baissez les lumières, prenez un verre, mettez vos écouteurs et montez le son. Vous ne le regretterez pas !!! »

Selon le groupe, « Rats In The Temple » proposera un large éventail d’influences metal, entre Thrash incisif, passages épiques et riffs massifs. Le duo de guitaristes Michael Gilbert et Steve Conley y livre notamment des compositions particulièrement sombres et agressives, tandis que la section rythmique composée de Ken Mary et Bill Bodily apporte toute la puissance nécessaire à l’ensemble.

Tracklist de « Rats In The Temple »

Harvesting the Hate Damnation Absolution Blame the Knife Rats in the Temple The Ghost Behind My Door First on the Spike The Edge of Nowhere Last Rites A Taste for War Her Blood Your Pain Anthem for the Broken Not Going Down That Way

« Rats In The Temple » sortira le 28 août 2026 via Napalm Records.