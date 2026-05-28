HORSKH annonce « MTNT », un nouvel album encore plus extrême attendu le 25 septembre 2026

Le trio electro-indus français HORSKH prépare son grand retour. Le groupe bisontin dévoilera son nouvel album « MTNT » le 25 septembre 2026 via le label WIRE CONTROL. Présenté comme le disque « le plus extrême et aventureux » de leur carrière, ce quatrième opus promet de repousser toutes les limites sonores du groupe.

Porté par les premiers singles « Hyperhuman » et « Bad Glitch », « MTNT » s’annonce comme une œuvre dense, abrasive et imprévisible, mélangeant metal industriel, grunge, electro et sonorités futuristes. HORSKH revendique ici une approche plus libre et expérimentale, nourrie par des influences allant de Nine Inch Nails à Nirvana, en passant par Carpenter Brut.

Bastien Hennaut, principal compositeur du groupe, décrit cet album comme une véritable mutation artistique :

« Cet album est le plus extrême et aventureux de HORSKH. Certains seront surpris ! Pour moi, c’est largement notre meilleur disque. Tous les curseurs ont été poussés plus loin : c’est plus violent, plus mélodique, plus grunge, plus indus ! »

Le musicien explique également que « MTNT » aborde les thèmes des transformations intimes, sociales et technologiques, avec cette idée de mutation omniprésente, à la fois créative et dérangeante.

L’album contiendra dix titres :

Bad Glitch Glow Hyperhuman Strange Game Twisted Flesh Target Fades Quicksand The Party Is Over Dream Connected (ft. Carpenter Brut)

Avec « Connected », HORSKH retrouve d’ailleurs Carpenter Brut, avec qui le trio avait déjà partagé la scène, notamment au Zénith de Paris. Au fil des années, le groupe s’est forgé une solide réputation live à travers l’Europe aux côtés d’artistes comme Perturbator, HEALTH, Ministry ou encore Igorrr.

« MTNT » a été mixé et masterisé par Thibault Chaumont, connu pour son travail avec Carpenter Brut, Igorrr et HEALTH. L’artwork du disque est signé Johanna Jaskowska, alias johwska.

Après les remarqués « Wire » en 2021 et « BODY » en 2024, HORSKH semble prêt à franchir un nouveau cap avec un album qui pourrait bien devenir l’une des sorties electro-indus majeures de cette fin d’année 2026.