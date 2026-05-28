DEATH ANGEL annonce une réédition vinyle anniversaire de « The Evil Divide »

Les légendes du thrash de la Bay Area Death Angel célébreront les dix ans de leur album « The Evil Divide » avec une nouvelle édition vinyle prévue pour le 24 juillet 2026 via Nuclear Blast. Initialement sorti en mai 2016, ce huitième album studio reste l’un des disques les plus marquants de la seconde partie de carrière du groupe américain.

Cette édition anniversaire prendra la forme d’un double vinyle splatter noir et transparent accompagné d’une face D gravée. Le pressage sera limité et inclura surtout un bonus particulièrement attendu par les fans : la reprise de « Wasteland » du groupe The Mission. Jusqu’ici uniquement disponible sur certaines éditions CD limitées lors de la sortie originale, ce morceau fera pour la première fois son apparition en vinyle et sur les plateformes de streaming.

Produit à l’époque par Jason Suecoff aux AudioHammer Studios, « The Evil Divide » avait confirmé l’excellente forme de Death Angel avec un mélange de technicité, de vitesse et d’agressivité typique du groupe. Des titres comme « The Moth », « Lost » ou encore « The Electric Cell » avaient largement contribué à faire de cet album l’un des favoris des amateurs de thrash moderne.

Toujours très actif, Death Angel continue parallèlement de travailler sur son prochain album studio tout en poursuivant ses tournées anniversaires autour de « Act III ». Plus de quarante ans après sa formation, le groupe demeure l’un des piliers incontournables du thrash metal américain.

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