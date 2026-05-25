The Rasmus annonce une tournée européenne

Le groupe finlandais The Rasmus continue sur sa lancée. Après une année 2025 particulièrement réussie et un agenda déjà chargé en 2026, la formation aux multiples disques de platine et d’or vient d’annoncer une grande tournée européenne et britannique pour 2027.

Cette nouvelle série de concerts comptera 23 dates à travers l’Europe et le Royaume-Uni. Pour les concerts britanniques, le groupe sera accompagné de Skarlett Riot en special guest.

Porté par l’accueil enthousiaste réservé à leur nouvel album Weirdo, le groupe compte mettre en avant plusieurs morceaux de ce disque tout en revisitant ses classiques et quelques titres plus rares de son répertoire.

Le chanteur Lauri Ylönen explique : « L’album ‘Weirdo’ a profondément résonné auprès de nos fans. Il parle du fait d’être accepté tel que l’on est. Cela s’est aussi vu pendant les concerts, où les fans se sont habillés pour montrer leur côté étrange et unique. C’était une sensation très fun et fédératrice. »

Il ajoute également : « Nous avons hâte de retrouver tous nos amis que nous avons manqués lors de notre dernière tournée européenne. »

En parallèle de cette annonce, The Rasmus poursuit l’exploitation de son dernier album avec le single Break These Chains, enregistré avec Niko Vilhelm de Blind Channel. Le morceau aborde le thème des relations toxiques avec l’atmosphère sombre et mélodique caractéristique du groupe.

« L’idée de ‘Break These Chains’ tourne autour d’une relation toxique », explique Lauri Ylönen. « Le morceau parle du moment où l’on doit abandonner quelque chose dont on sait que c’est mauvais pour soi, même si l’on en est obsédé. »

Le titre a été écrit avec les célèbres producteurs et auteurs Marti Frederiksen et Desmond Child.

Ces derniers mois, le groupe s’est également illustré avec plusieurs performances marquantes à travers le monde. L’été dernier, The Rasmus a notamment participé à un concert caritatif en Ukraine dans le cadre du Atlas Festival, devant plus de 110 000 spectateurs. L’événement a permis de récolter plus de 2,5 millions de dollars pour les défenses aériennes ukrainiennes.

Actuellement en tournée aux États-Unis, le groupe reviendra ensuite en Europe pour plusieurs festivals estivaux comme Nova Rock, Resurrection Fest ou encore Masters Of Rock, avant une tournée sud-américaine prévue plus tard en 2026.

Dates européennes 2027

Janvier 2027

28 janvier, Tallinn (EE), Helitehas

29 janvier, Riga (LV), Palladium

30 janvier, Vilnius (LT), Loftlas Club

Février 2027

5 février, Budapest (HU), Barba Negra

10 février, Treviso (IT), New Age

11 février, Rubigen (CH), Muhle Hunziken

12 février, Villeurbanne (FR), La Rayonne

13 février, Audincourt (FR), Le Moloco

14 février, Mannheim (DE), Alte Feuerwache

16 février, Düsseldorf (DE), Zakk

19 février, Dresden (DE), Beatpol

20 février, Ulm (DE), Roxy

22 février, Erlangen (DE), E-Werk

23 février, Nijmegen (NL), Doornroosje

24 février, Lille (FR), Blacklab

26 février, Norwich (UK), Epic *

27 février, Oxford (UK), Oxford Academy *

28 février, Leeds (UK), Stylus *

Mars 2027

2 mars, Newcastle (UK), Northumbria Uni *

3 mars, Wolverhampton (UK), KK’s Steel Mill *

4 mars, Bristol (UK), Electric Bristol *

5 mars, Exeter (UK), Phoenix *

6 mars, Brighton (UK), Chalk *

* avec Skarlett Riot