Parkway Drive semble être entré en studio pour préparer son prochain album

Les Australiens de Parkway Drive pourraient bien être en train de préparer leur grand retour discographique. Le groupe a récemment partagé une photo prise en studio sur ses réseaux sociaux, laissant fortement penser que le travail sur de nouveaux morceaux a officiellement commencé.

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Cette information n’arrive pas vraiment comme une surprise. Dès 2025, le frontman Winston McCall avait confirmé que l’année 2026 serait largement consacrée à la création de nouvelles chansons, avec une réduction importante des tournées afin de se concentrer sur l’écriture et l’enregistrement.

Le dernier album studio du groupe, Darker Still, remonte à 2022. Depuis, Parkway Drive a surtout multiplié les tournées, les célébrations autour de ses 20 ans de carrière et différents projets spéciaux, notamment leur concert symphonique au Sydney Opera House.

En 2025, le groupe avait également dévoilé le single Sacred, premier inédit depuis plusieurs années, alimentant déjà les spéculations autour d’un futur album.

Pour le moment, aucun détail officiel n’a encore été communiqué concernant un éventuel nouvel album, ni sur une date de sortie. Mais avec très peu de concerts annoncés avant octobre et cette récente publication en studio, tout semble indiquer que le successeur de Darker Still est bel et bien en préparation.