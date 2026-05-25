Sleeping With Sirens dévoile le single « Paralyzed » et annonce son nouvel album

Le groupe américain Sleeping With Sirens continue de lever le voile sur son prochain album avec la sortie du nouveau single Paralyzed, accompagné d’un visualizer officiel.

Ce morceau figurera sur le huitième album studio du groupe, An Ending In Itself, attendu le 12 juin via Rise Records.

Le chanteur Kellin Quinn décrit le titre comme l’un des morceaux les plus agressifs du disque : « ‘Paralyzed’ est l’une des chansons les plus heavy du nouvel album. Nous nous sommes énormément amusés à la composer et nous avons vraiment puisé dans les groupes qui nous ont façonnés lorsque nous étions plus jeunes, comme Thrice, The Used et Haste The Day. Le morceau est agressif, émotionnel, et représente une facette du groupe que nous avons toujours aimé explorer. »

L’album a été produit par Will Yip, connu pour son travail avec Turnstile, Circa Survive ou encore Movements.

Selon le groupe, An Ending In Itself représente à la fois un retour aux sources et une évolution naturelle de leur son. Le disque vient conclure la direction émotionnelle entamée avec How It Feels to Be Lost et Complete Collapse, tout en renouant avec l’énergie et l’identité qui ont permis au groupe de s’imposer durant l’ère Warped Tour des années 2000.

Le premier extrait éponyme, An Ending In Itself, a déjà reçu un accueil très positif de plusieurs médias spécialisés comme Rock Sound, Kerrang!, Alternative Press et Dork.

Plus récemment, Sleeping With Sirens avait également dévoilé le morceau Forever/Always accompagné d’un clip à l’esthétique très inspirée des vidéos alternatives et metal du milieu des années 2000.

Le nouvel album comptera 12 morceaux et marque le retour du groupe chez Rise Records, label avec lequel ils avaient notamment sorti Feel, qui avait atteint la troisième place du Billboard 200, ainsi que Let’s Cheers to This, certifié disque d’or grâce notamment au single If You Can’t Hang.

Après plus de quinze ans de carrière, Sleeping With Sirens continue de fédérer une communauté fidèle tout en attirant une nouvelle génération de fans découvrant aujourd’hui leur catalogue.

Le groupe est actuellement composé de Kellin Quinn au chant, Nick Martin à la guitare, Justin Hills à la basse, Matty Best à la batterie, ainsi que du nouveau guitariste Tony Pizzuti.

Tracklist de « An Ending In Itself »

An Ending In Itself Forever/Always God In My Head Need You Here Left On Repeat House Of Matches Waiting For You Paralyzed Process PTSD Looking Back At Me Storm Clouds