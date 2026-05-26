Iron Maiden ressuscite « Infinite Dreams » pour la première fois depuis 1988

Les légendes du heavy metal Iron Maiden ont réservé une énorme surprise à leurs fans ce week-end lors du lancement de la nouvelle étape de leur tournée « Run For Your Lives World Tour » à Athènes, en Grèce. Le groupe britannique a en effet interprété « Infinite Dreams » en live pour la première fois depuis 1988.

Ce morceau culte issu de l’album mythique Seventh Son Of A Seventh Son n’avait plus été joué sur scène depuis la tournée originale accompagnant la sortie du disque. Un retour inattendu qui a immédiatement enflammé les fans présents à l’Olympic Stadium d’Athènes.

Avant de lancer le titre, le frontman Bruce Dickinson a teasé le public avec humour :

« C’est une chanson que nous n’avons pas jouée depuis de très, très nombreuses années. »

Le chanteur a également précisé qu’il ne s’agissait pas de « Alexander The Great », un autre morceau régulièrement réclamé par les fans.

La setlist de ce concert d’ouverture proposait déjà un véritable voyage dans l’histoire du groupe, avec des classiques comme « Phantom Of The Opera », « Powerslave », « The Trooper », « Hallowed Be Thy Name » ou encore « Fear Of The Dark ». Mais l’apparition surprise de « Infinite Dreams » restera sans aucun doute le moment fort de la soirée.

Cette tournée anniversaire célèbre les 50 ans de carrière de Iron Maiden et met particulièrement à l’honneur les premières décennies du groupe, avec une forte représentation de leurs albums emblématiques des années 80.

Sur les réseaux sociaux et Reddit, de nombreux fans ont partagé leur émotion après cette résurrection live inattendue, certains qualifiant même ce retour de « moment historique » pour les admirateurs du groupe.