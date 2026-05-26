Knocked Loose lance la websérie « Wherever We May Roam » autour de sa tournée avec Metallica

Knocked Loose lance la websérie « Wherever We May Roam » autour de sa tournée avec Metallica

Les Américains de Knocked Loose viennent de dévoiler le premier épisode de leur nouvelle websérie intitulée « Wherever We May Roam ». Cette série documentaire suit le groupe durant sa récente tournée européenne en première partie de Metallica, ainsi que plusieurs dates de festivals majeurs.

Le premier épisode, mis en ligne ce week-end, offre un aperçu des coulisses de cette tournée exceptionnelle, entre performances live explosives, moments de voyage et séquences backstage. Le groupe y partage également plusieurs images captées lors de son passage dans d’immenses stades européens aux côtés des géants du thrash metal.

Cette tournée marque une nouvelle étape dans l’ascension fulgurante de Knocked Loose. Ces dernières années, le groupe originaire du Kentucky est devenu l’un des noms les plus importants de la scène hardcore moderne, notamment grâce au succès massif de leur dernier album You Won’t Go Before You’re Supposed To.

La présence de Knocked Loose sur la tournée de Metallica a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions positives chez les fans, beaucoup saluant la volonté du groupe légendaire de mettre en avant une formation hardcore contemporaine auprès d’un public massif. Sur Reddit et les réseaux sociaux, plusieurs spectateurs ont également souligné l’accueil impressionnant réservé au groupe chaque soir malgré l’écart stylistique avec Metallica.

Le premier épisode de « Wherever We May Roam » est disponible dès maintenant sur la chaîne YouTube officielle du groupe et devrait être suivi de nouveaux chapitres dans les prochaines semaines.

 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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