Soundgarden veut « faire les choses correctement » pour le dernier album avec Chris Cornell

Les membres de Soundgarden continuent de travailler activement sur le très attendu dernier album du groupe comprenant les ultimes enregistrements de Chris Cornell. Un projet particulièrement émotionnel, presque neuf ans après la disparition tragique du chanteur en 2017.

Dans une récente interview, le guitariste Kim Thayil a expliqué que ce disque représentait bien plus qu’une simple sortie posthume. Selon lui, le groupe souhaite avant tout « faire les choses correctement » pour honorer l’héritage artistique et humain laissé par Cornell.

Le musicien a notamment déclaré :

« C’est très important pour nous tous. »

Avant d’ajouter que cet album doit respecter « l’héritage de Soundgarden » ainsi que celui de Chris Cornell.

Les morceaux présents sur cet ultime disque existaient déjà avant la mort du chanteur. Certains remontent même à plus de dix ans et avaient été enregistrés sous forme de démos ou d’ébauches par les différents membres du groupe.

Le projet avait cependant été bloqué durant plusieurs années à cause de différends juridiques opposant le groupe à la veuve de Cornell concernant les droits sur les enregistrements inédits. Ces conflits ont finalement été résolus, permettant au groupe de reprendre le travail sur l’album.

Le producteur historique Terry Date participe également à la finalisation du disque, ce qui renforce encore davantage l’aspect symbolique de cette ultime œuvre de Soundgarden.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée, mais plusieurs déclarations récentes des membres du groupe laissent entendre que l’album approche enfin de son aboutissement. Le batteur Matt Cameron avait d’ailleurs indiqué fin 2025 que le projet était déjà « largement à moitié terminé ».

Pour de nombreux fans de la scène grunge et rock des années 90, cet album représente désormais l’un des projets posthumes les plus attendus de ces dernières années.