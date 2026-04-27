Windwaker s’associe à RinRin pour le single explosif « click. » et poursuit son ascension

La formation australienne Windwaker frappe fort en 2026 avec la sortie de son nouveau single « click. », en collaboration avec RinRin. Connus pour leur approche hybride et imprévisible, les membres du groupe — Liam Guinane, Justin Keurntjes, Indey Salvestro, Chris Lalic et Connor Robins — livrent ici un titre à la fois nerveux, moderne et particulièrement en phase avec son époque.

Sur le fond comme sur la forme, « click. » s’attaque à un thème brûlant, celui de notre rapport au numérique. Le morceau explore la manière dont la société échange volontairement sa vie privée contre de la visibilité, dans un monde dominé par la surveillance et l’exposition permanente. Le groupe évoque une réalité où les moments les plus sombres deviennent du contenu monétisable, au point de brouiller la frontière entre authenticité et mise en scène.

Musicalement, le titre se distingue par une identité sonore très marquée. Entre samples industriels, textures électroniques évoquant un disque dur en surchauffe, riffs chaotiques et refrains accrocheurs, Windwaker propose une expérience auditive dense et immersive. L’apport de RinRin vient renforcer cette dynamique, ajoutant une énergie supplémentaire et une dimension mélodique qui ancre encore davantage le morceau dans son époque.

Le groupe explique que « click. » reflète un monde où l’exposition constante est devenue la norme, au point de susciter un doute profond sur la sincérité des individus. Une vision lucide et critique, portée par une production moderne et incisive.

La collaboration avec RinRin marque également une étape importante pour le groupe. Après la sortie de « HYPERVIOLENCE » en 2024 via Fearless Records, suivie d’une version enrichie en 2025, Windwaker a souhaité ouvrir son processus créatif à de nouvelles influences. Ce travail commun, né en studio dans une approche spontanée et expérimentale, illustre parfaitement cette volonté d’évolution artistique.

De son côté, RinRin souligne la pertinence du morceau dans un monde où chacun devient une caméra vivante, capturant et diffusant en permanence son quotidien.

Porté par une croissance fulgurante, notamment après une première tournée américaine aux côtés de Northlane, Windwaker s’apprête désormais à franchir un nouveau cap avec sa première tournée en tête d’affiche aux États-Unis.

Avec « click. », le groupe confirme son statut de formation montante incontournable et démontre qu’il n’a pas fini de repousser les frontières de son univers sonore.