Imminence annonce sa plus grande tournée européenne en tête d’affiche avec August Burns Red

Imminence annonce sa plus grande tournée européenne en tête d’affiche avec August Burns Red

Le phénomène metalcore suédois Imminence vient de franchir une nouvelle étape dans son ascension. Le groupe a officiellement annoncé une vaste tournée européenne en tête d’affiche pour l’hiver 2027, accompagné d’un invité de marque : August Burns Red.

Après le succès mondial de The Black, paru en 2024, et une prestation à guichets fermés au mythique Roundhouse de Londres, Imminence s’apprête désormais à investir certaines des plus grandes salles de sa carrière. Cette nouvelle tournée marquera un tournant majeur pour la formation menée par Eddie Berg, qui jouera pour la première fois plusieurs concerts en tête d’affiche dans des salles de très grande capacité à travers l’Europe.

Le groupe a commenté cette annonce :

« C’est bien plus qu’une simple tournée pour nous. Cela paraît irréel d’annoncer notre retour en Europe avec nos tout premiers concerts en tête d’affiche dans des arenas. Partager ce moment avec August Burns Red – un groupe qui nous a énormément inspirés depuis nos débuts – rend cette expérience encore plus spéciale.

À tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous et qui nous ont permis d’arriver jusqu’ici : merci. Rien de tout cela ne serait possible sans vous et nous avons hâte de franchir cette nouvelle étape ensemble. »

Pour les fans français, le rendez-vous est fixé au 16 janvier 2027 au Zénith Paris – La Villette. Avec August Burns Red en ouverture, cette affiche réunit deux références majeures du metalcore moderne et s’annonce déjà comme l’un des événements incontournables du début d’année 2027.

La mise en vente générale des billets débutera le vendredi 5 juin.

Voici l’ensemble des dates annoncées :

  • 08 janvier 2027 – Göteborg (SE) – Filmstudios
  • 09 janvier 2027 – Hambourg (DE) – Sporthalle
  • 12 janvier 2027 – Manchester (UK) – Academy
  • 13 janvier 2027 – Londres (UK) – Brixton Academy
  • 15 janvier 2027 – Bruxelles (BE) – Ancienne Belgique
  • 16 janvier 2027 – Paris (FR) – Zénith Paris – La Villette
  • 17 janvier 2027 – Düsseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Halle
  • 19 janvier 2027 – Offenbach am Main (DE) – Stadthalle
  • 20 janvier 2027 – Ludwigsburg (DE) – MHPArena
  • 21 janvier 2027 – Milan (IT) – Alcatraz
  • 24 janvier 2027 – Vienne (AT) – Gasometer
  • 25 janvier 2027 – Budapest (HU) – Barba Negra Red Stage
  • 27 janvier 2027 – Munich (DE) – Zenith
  • 29 janvier 2027 – Berlin (DE) – Columbiahalle
  • 30 janvier 2027 – Leipzig (DE) – Haus Auensee
  • 31 janvier 2027 – Varsovie (PL) – Progresja
  • 02 février 2027 – Helsinki (FI) – Kulttuuritalo
  • 05 février 2027 – Stockholm (SE) – Fållan
  • 06 février 2027 – Malmö (SE) – Slagthuset

Avec cette tournée ambitieuse et le soutien d’August Burns Red, Imminence confirme son ascension fulgurante au sein de la scène metal moderne. Une progression impressionnante qui devrait atteindre un nouveau sommet lors de cette tournée européenne 2027.

 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

Autres infos

Soulfly annonce la tournée européenne « Tribal Technology » pour l’été 2026

Soulfly annonce la tournée européenne « Tribal Technology » pour l’été 2026

Get The Shot annonce son retour à Paris pour un concert explosif à L’Alhambra en octobre 2026

Get The Shot annonce son retour à Paris pour un concert explosif à L’Alhambra en octobre 2026

The Rasmus annonce une tournée européenne

The Rasmus annonce une tournée européenne

Guilt Trip en concert à L’Alhambra de Paris le 1er novembre 2026

Guilt Trip en concert à L’Alhambra de Paris le 1er novembre 2026

Revnoir annonce une tournée française en 2027 après un été chargé en festivals

Revnoir annonce une tournée française en 2027 après un été chargé en festivals

Cavalera annonce sa tournée européenne « Chaos A.D. », quatre dates confirmées en France

Cavalera annonce sa tournée européenne « Chaos A.D. », quatre dates confirmées en France

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.