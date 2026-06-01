Imminence annonce sa plus grande tournée européenne en tête d’affiche avec August Burns Red
Le phénomène metalcore suédois Imminence vient de franchir une nouvelle étape dans son ascension. Le groupe a officiellement annoncé une vaste tournée européenne en tête d’affiche pour l’hiver 2027, accompagné d’un invité de marque : August Burns Red.
Après le succès mondial de The Black, paru en 2024, et une prestation à guichets fermés au mythique Roundhouse de Londres, Imminence s’apprête désormais à investir certaines des plus grandes salles de sa carrière. Cette nouvelle tournée marquera un tournant majeur pour la formation menée par Eddie Berg, qui jouera pour la première fois plusieurs concerts en tête d’affiche dans des salles de très grande capacité à travers l’Europe.
Le groupe a commenté cette annonce :
« C’est bien plus qu’une simple tournée pour nous. Cela paraît irréel d’annoncer notre retour en Europe avec nos tout premiers concerts en tête d’affiche dans des arenas. Partager ce moment avec August Burns Red – un groupe qui nous a énormément inspirés depuis nos débuts – rend cette expérience encore plus spéciale.
À tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous et qui nous ont permis d’arriver jusqu’ici : merci. Rien de tout cela ne serait possible sans vous et nous avons hâte de franchir cette nouvelle étape ensemble. »
Pour les fans français, le rendez-vous est fixé au 16 janvier 2027 au Zénith Paris – La Villette. Avec August Burns Red en ouverture, cette affiche réunit deux références majeures du metalcore moderne et s’annonce déjà comme l’un des événements incontournables du début d’année 2027.
La mise en vente générale des billets débutera le vendredi 5 juin.
Voici l’ensemble des dates annoncées :
- 08 janvier 2027 – Göteborg (SE) – Filmstudios
- 09 janvier 2027 – Hambourg (DE) – Sporthalle
- 12 janvier 2027 – Manchester (UK) – Academy
- 13 janvier 2027 – Londres (UK) – Brixton Academy
- 15 janvier 2027 – Bruxelles (BE) – Ancienne Belgique
- 16 janvier 2027 – Paris (FR) – Zénith Paris – La Villette
- 17 janvier 2027 – Düsseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Halle
- 19 janvier 2027 – Offenbach am Main (DE) – Stadthalle
- 20 janvier 2027 – Ludwigsburg (DE) – MHPArena
- 21 janvier 2027 – Milan (IT) – Alcatraz
- 24 janvier 2027 – Vienne (AT) – Gasometer
- 25 janvier 2027 – Budapest (HU) – Barba Negra Red Stage
- 27 janvier 2027 – Munich (DE) – Zenith
- 29 janvier 2027 – Berlin (DE) – Columbiahalle
- 30 janvier 2027 – Leipzig (DE) – Haus Auensee
- 31 janvier 2027 – Varsovie (PL) – Progresja
- 02 février 2027 – Helsinki (FI) – Kulttuuritalo
- 05 février 2027 – Stockholm (SE) – Fållan
- 06 février 2027 – Malmö (SE) – Slagthuset
Avec cette tournée ambitieuse et le soutien d’August Burns Red, Imminence confirme son ascension fulgurante au sein de la scène metal moderne. Une progression impressionnante qui devrait atteindre un nouveau sommet lors de cette tournée européenne 2027.