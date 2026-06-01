Imminence annonce sa plus grande tournée européenne en tête d’affiche avec August Burns Red

Le phénomène metalcore suédois Imminence vient de franchir une nouvelle étape dans son ascension. Le groupe a officiellement annoncé une vaste tournée européenne en tête d’affiche pour l’hiver 2027, accompagné d’un invité de marque : August Burns Red.

Après le succès mondial de The Black, paru en 2024, et une prestation à guichets fermés au mythique Roundhouse de Londres, Imminence s’apprête désormais à investir certaines des plus grandes salles de sa carrière. Cette nouvelle tournée marquera un tournant majeur pour la formation menée par Eddie Berg, qui jouera pour la première fois plusieurs concerts en tête d’affiche dans des salles de très grande capacité à travers l’Europe.

Le groupe a commenté cette annonce :

« C’est bien plus qu’une simple tournée pour nous. Cela paraît irréel d’annoncer notre retour en Europe avec nos tout premiers concerts en tête d’affiche dans des arenas. Partager ce moment avec August Burns Red – un groupe qui nous a énormément inspirés depuis nos débuts – rend cette expérience encore plus spéciale. À tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous et qui nous ont permis d’arriver jusqu’ici : merci. Rien de tout cela ne serait possible sans vous et nous avons hâte de franchir cette nouvelle étape ensemble. »

Pour les fans français, le rendez-vous est fixé au 16 janvier 2027 au Zénith Paris – La Villette. Avec August Burns Red en ouverture, cette affiche réunit deux références majeures du metalcore moderne et s’annonce déjà comme l’un des événements incontournables du début d’année 2027.

La mise en vente générale des billets débutera le vendredi 5 juin.

Voici l’ensemble des dates annoncées :

08 janvier 2027 – Göteborg (SE) – Filmstudios

09 janvier 2027 – Hambourg (DE) – Sporthalle

12 janvier 2027 – Manchester (UK) – Academy

13 janvier 2027 – Londres (UK) – Brixton Academy

15 janvier 2027 – Bruxelles (BE) – Ancienne Belgique

16 janvier 2027 – Paris (FR) – Zénith Paris – La Villette

17 janvier 2027 – Düsseldorf (DE) – Mitsubishi Electric Halle

19 janvier 2027 – Offenbach am Main (DE) – Stadthalle

20 janvier 2027 – Ludwigsburg (DE) – MHPArena

21 janvier 2027 – Milan (IT) – Alcatraz

24 janvier 2027 – Vienne (AT) – Gasometer

25 janvier 2027 – Budapest (HU) – Barba Negra Red Stage

27 janvier 2027 – Munich (DE) – Zenith

29 janvier 2027 – Berlin (DE) – Columbiahalle

30 janvier 2027 – Leipzig (DE) – Haus Auensee

31 janvier 2027 – Varsovie (PL) – Progresja

02 février 2027 – Helsinki (FI) – Kulttuuritalo

05 février 2027 – Stockholm (SE) – Fållan

06 février 2027 – Malmö (SE) – Slagthuset

Avec cette tournée ambitieuse et le soutien d’August Burns Red, Imminence confirme son ascension fulgurante au sein de la scène metal moderne. Une progression impressionnante qui devrait atteindre un nouveau sommet lors de cette tournée européenne 2027.