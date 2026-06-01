Decapitated annonce une session studio pour cet été après sa tournée européenne

Decapitated annonce une session studio pour cet été après sa tournée européenne

Le groupe de death/groove metal polonais Decapitated prépare déjà la suite. Alors qu’il s’apprête à enchaîner une importante tournée européenne et britannique cet été, la formation a confirmé qu’elle entrera en studio dans la foulée afin de travailler sur de nouveaux morceaux.

Le groupe prévoit de se réunir en studio après avoir terminé sa série de concerts programmés entre juin et début juillet 2026, une tournée qui l’emmènera à travers plusieurs festivals majeurs ainsi que des dates en clubs et en soutien à de grosses affiches comme Anthrax ou Megadeth.

Ce nouveau passage en studio intervient alors que Decapitated poursuit la célébration de son 30e anniversaire et maintient un rythme de tournée particulièrement intense, avec des passages attendus sur des événements comme Hellfest, Graspop ou encore Download Festival.

À ce stade, aucune information n’a été dévoilée concernant le contenu ou la direction du futur album, mais cette session studio confirme que la machine créative est bel et bien relancée après une longue période de tournée intensive.

Le groupe devrait toutefois avoir peu de répit, puisque plusieurs nouvelles dates sont déjà prévues après l’été, ce qui pourrait également influencer le calendrier d’enregistrement et la production de ce prochain chapitre discographique.

Une chose est sûre, Decapitated continue de consolider sa place parmi les formations majeures de la scène death metal européenne, entre activité live soutenue et retour en studio déjà imminent.

 

Eternal Cerberus

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